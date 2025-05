Pobeg v senco: podzemna čudesa, ki jih (še) ne poznate

Hrvaška je znana po svojem morju, soncu in slikovitih mestih, a pod površjem skriva še en svet – svet naravnih jam, podzemnih dvoran in čudes, ki jemljejo dih. Če za letošnje poletje iščete ideje za nove, drugačne dogodivščine, ki bodo popestrile vaš poletni dopust, potem bodo hrvaške jame popolna izbira za raziskovanje v vročih poletnih dneh. V nadaljevanju predstavljamo ideje za nepozabna doživetja v hrvaškem podzemlju, kjer se boste lahko tudi v vročih dneh prijetno ohladili. Vse to le kratek skok od najbolj priljubljenih destinacij.

Cerovačke špilje Foto: Shutterstock

Jama Lokvarka – podzemni spektakel Gorskega kotarja

Če iščete kraj, kjer poletna vročina izgine že ob prvem koraku pod površje, potem je jama Lokvarka odlična izbira. Skrita v zavetju smrekovih gozdov Gorskega kotarja, le nekaj minut od kraja Lokve, vas vabi v osrčje enega najbolj osupljivih podzemnih kraških svetov na Hrvaškem.

Gorski kotar Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Lokvarka je najgloblja turistično dostopna jama v državi in že ob prvem pogledu razkrije, zakaj velja za naravni biser. Za ogled so odprte štiri od šestih etaž. Skozi notranjost jame vodi urejena pot, obdana s čudovitimi kapniškimi oblikami, ki so nastajale tisočletja. Stalna temperatura se giblje med sedem in devet stopinj Celizija ter tako zagotavlja prijetno osvežitev tudi ob najbolj vročih dneh.

Jama je na nadmorski višini 780 metrov, do vstopne točke pa se lahko pripeljete iz kraja Lokva, zato je obisk enostaven tudi za družine in vse, ki si želijo izleta brez pretiranega napora. Voden ogled traja približno 45 minut in je na voljo večkrat dnevno.

jama Lokvarka Foto: Lokvarka d.o.o.

Poleg izjemne geološke lepote ima Lokvarka tudi naravoslovni pomen, saj v njej domuje endemična vrsta jamskega hrošča (Croatodirus ozimeci), ki je bila najdena le v tej jami. Zaradi bogastva naravnih vrednot je že leta 1961 razglašena za geomorfološki naravni spomenik.

Po obisku jame lahko dan zaokrožite v bližnjem gozdnem parku Golubinjak, kjer se lahko sprehodite v hladni senci mogočnih dreves in preprosto uživate v naravi. Jama Lokvarka je popolna izbira za tiste, ki iščete drugačno poletno izkušnjo: naravno, avtentično in osvežujočo. Spustite se v svet tišine in sence ter odkrijte enega najbolj navdihujočih delov Hrvaške.

Gorski kotar Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Pećinski park Grabovača – vstop v pravljični podzemni svet Like

Pećinskegi park Grabovača, ki je v Liki, v bližini mesteca Perušić, je edini speleološki park na Hrvaškem, ki obiskovalcem ponuja vpogled v bogato geološko dediščino območja ter na enem mestu združuje osem jam in eno jamo-polico.

Osrednja znamenitost parka je jama Samograd, ki je dostopna za vodene oglede in obiskovalce vedno znova očara s svojimi ogromnimi dvoranami, naravnimi okraski ter mehko igro svetlobe in sence. Jama je dolga približno 345 metrov, njen vhod pa se dviga 25 metrov nad reko Liko, kar ji daje posebno dramatičnost že ob vstopu. V notranjosti se temperatura vse leto giblje med osem in deset stopinj Celzija.

Jama Samograd Foto: Javna ustanova Pećinski park Grabovača

Do parka se lahko pripeljete z avtomobilom, lokacija je dobro označena in enostavno dostopna. Poleg ogleda jame se lahko odločite tudi za obisk učne poti, razgledne točke, lesene ploščadi, kotička za počitek in interpretacijskega centra, ki še poglablja razumevanje tega edinstvenega naravnega prostora.

Pećinski park Grabovača je odlična izbira za vse, ki želite preplet avanture in narave. Naj bo to enodnevni izlet ali postanek med potovanjem skozi Liko.

Cerovačke špilje – spust v največji jamski kompleks Hrvaške

Med zelenimi pobočji južnega Velebita, v bližini mesta Gračac, se skriva največji turističen jamski sistem na Hrvaškem – Cerovačke špilje. Sestavljajo jih tri ločene jame: Gornja, Srednja in Donja špilja, ki skupaj tvorijo več kot sedem tisoč metrov podzemnih rovov, od tega je obiskovalcem trenutno na voljo približno 1.200 metrov urejenih poti.

Cerovačke špilje Foto: Shutterstock

Cerovačke špilje niso posebne le zaradi svoje velikosti, ampak tudi zaradi upodobitve moči narave. V njih namreč narava razkriva svojo moč skozi masivne kapnike in razsežne dvorane. Najbolj obiskana je jama Gornja, ki je znana po tem, da so v njej našli fosilne ostanke jamskega medveda, pa tudi dokaze o prisotnosti prazgodovinskega človeka na tem območju.

Vse tri jame so del zaščitenega območja Parka narave Velebit, njihova notranja temperatura pa se giblje okoli 11 stopinj Celzija. Ogledi jam so vodeni, do vstopne točke pa se lahko pripeljete po cesti iz Gračaca. Obisk je primeren tako za družine kot tudi ljubitelje avanturizma.

Obisk Cerovačkih špilj je potovanje, kjer kamen pripoveduje zgodbe izpred tisočletij in kjer lahko vsak obiskovalec odkrije nekaj novega o naravi, o zgodovini in tudi o sebi.

Jama Veternica – podzemna skrivnost v objemu Zagreba

Jama Veternica Foto: Shutterstock

Le nekaj kilometrov od mestnega vrveža Zagreba se na pobočju Medvednice skriva naravni fenomen, ki ga številni še ne poznajo, jama Veternica. Nahaja se na robu Naravnega parka Medvednica ter velja za eno največjih in najbolj raziskovanih jam celinske Hrvaške. Z več kot sedmimi kilometri rovov, od katerih je za obiskovalce urejen približno štiristometrski odsek, ponuja posebno podzemno doživetje narave, skoraj sredi prestolnice.

Vhod v jamo Veternica Foto: Shutterstock

V jami so našli ostanke neandertalcev, fosile jamskih levov, medvedov in drugih prazgodovinskih živali. Posebnost Veternice so tudi številne vrste netopirjev, zaradi katerih je del jame v določenih obdobjih leta zaprt, vse v duhu varovanja tega občutljivega podzemnega ekosistema.

Jama Veternica je hitro dostopna, a dovolj oddaljena, da se svet za hip ustavi. Združite obisk z raziskovanjem Medvednice in uživajte v popolni kombinaciji urbanega oddiha in naravne skrivnosti.

Jama Veternica Foto: Denis Kovačić

Baraćeve jame – korak v tišino pravega kraškega sveta

Le nekaj kilometrov od slikovitega mesta Rakovica, v bližini Narodnega parka Plitvička jezera, se skrivajo Baraćeve jame, naravna znamenitost, ki obiskovalce navdušuje s svojo neokrnjeno lepoto in bogato zgodovino. V osrčju bujnega zelenja vas pričaka vstop v podzemni svet, kjer vas ob vsakem koraku spremljajo kapniki različnih oblik, tišina in občutek spoštovanja do narave.

Baraćeve jame so sestavljene iz treh večjih jam: zgornje, spodnje in nove jame. Za obiskovalce je odprta Gornja Baraćeva jama, ki navdušuje s prostornimi dvoranami, zanimivimi geološkimi formacijami in fosilnimi ostanki prazgodovinskih živali.

Baraćeve jame Foto: Rade Jug

Poleg vodenega ogleda jame lahko obiskovalci uživajo še v učni poti, doživetjih na prostem ter interpretacijskem centru, ki skozi interaktivne vsebine približa podzemno dediščino kraja. Celotno območje Baraćevih jam je urejeno s spoštovanjem do naravnega okolja in ponuja idealno destinacijo za družine, radovedne raziskovalce in vse, ki si želijo pobeg v drugačen svet.