Ali bi sodelovali z vrhunskimi ameriškimi znanstveniki?

Fulbright Specialist je znanstveni program ameriškega zunanjega ministrstva, ki spodbuja izmenjavo in sodelovanje ameriških znanstvenikov in raziskovalcev iz drugih držav, tudi Slovenije. Prijave za letos so odprte do 31. maja.

Temeljna značilnost programa Fulbright Specialist je, da upravičenim ustanovam po vsem svetu omogoča oblikovanje ciljev in dejavnosti za razvoj dolgoročnega znanstvenega sodelovanja med ameriškimi in svetovnimi posamezniki in ustanovami.

Najrazličnejše oblike sodelovanja

V okviru tega sodelujoči ameriški specialisti in ustanove gostiteljice iz drugih držav skupaj oblikujejo konkretne projekte in dejavnosti, ki praviloma trajajo od dveh do šestih tednov.

Program Fulbright Specialist je na voljo za več kot 20 različnih disciplin in področij. Foto: Shutterstock

To so med drugim lahko znanstvena predavanja, seminarji, usposabljanja, svetovanja, razvoj učnih programov in študijskih predmetov, gostujoča predavanja na obstoječih dodiplomskih in podiplomskih študijih, priprave in presoje drugih projektov in raziskovalnih dejavnosti …

Prijave do konca maja

Program deluje v več kot 20 znanstvenih disciplinah, nanj pa se lahko prijavijo visokošolske, vladne, nevladne, kulturne, zdravstvene in javnozdravstvene ustanove. Prijave sprejemajo do 31. maja in jih obravnavajo sproti, odobreni projekti pa se lahko začnejo po 31. juliju letos in se morajo zaključiti do konca septembra naslednje leto.

Dodatne informacije zagotavljajo prek e-pošte na naslovu LjubljanaExchanges@state.gov.

Eno izmed področij, na katerem so ameriški znanstveniki sodelovali v Sloveniji v okviru programa Fulbright Specialist, so tudi odprave na luno. (Fotografija je simbolična.) Foto: NASA 360/YouTube

Vesoljsko pravo, gozdni požari, izboljšave v učilnicah in intenzivni negi …

Prav prek programa Fulbright Specialist je strokovnjakinja vesoljskega prava pri ameriški vesoljski agenciji Nasa Rebecca Breznik slovenskim študentom in širši javnosti približala izzive vesoljskega prava in značilnosti odprav na luno, prof. Eric E. Knapp iz kalifornijske raziskovalne ustanove Pacific Southwest Research Station pa je krepil ozaveščenost slovenskih poslušalcev o tveganjih za gozdne požare in popožarni obnovi.

Jordan Mroziak z univerze Carnegie Mellon v Pittsburghu je s svojimi delavnicami digitalne preobrazbe med svojim gostovanjem v Sloveniji predstavil ustvarjalne načine vključevanja umetne inteligence v šolski pouk. Na seznamu dozdajšnjih sodelovanj je med drugimi tudi dr. Donald Shaffner iz bolnišnice Johns Hopkins v Baltimoru, ki je prispeval k razvoju usposabljanja za pediatrično intenzivno nego z uporabo simulacijskih učnih tehnik.