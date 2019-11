Slovenske jamarke edine na svetu, ki jim je uspel takšen podvig #video

Špeli Borko, Ester Premate, Behare Ređepi, Darji Kolar in Niki Pisek je uspel edinstven dosežek v svetovnem merilu. Kaj takega namreč ni uspelo še nobeni ženski ekipi na svetu. Med bivakiranjem so odkrile 150 metrov novih rovov. Obenem je bilo njihovo delo pomembno tudi z znanstveno-raziskovalnega vidika, saj so proučevale jamske živali in shranjevale vzorce.

Slovenci smo lahko ponosni na pet mladih jamark, starih med 20 in 29 let. Jamarke so v tisoč metrov globokem breznu v kaninskem pogorju preživele pet dni.

Kaninsko pogorje ali "slovenska Himalaja" v svojih globinah skriva več kot tisoč metrov globoko brezno. "Palčki se vračajo domov po napornem delovnem dnevu," so se pošalila dekleta, ki so v temi preživela pet dni. Kot so pojasnila za oddajo Planet 18 na Planetu, si večina ljudi zaradi teme, vlažnosti in hladu ne bi upala vstopiti v jamo, hkrati pa so poudarila, da je bil občutek zelo prijeten.

Poguma ni manjkalo

Eden od ciljev je bil nadaljevati pot po novih delih jame, ki so jih njihovi kolegi odkrili avgusta. Pri tem pa so jamarke tudi same odkrile 150 metrov novih delov. Kot je dejala Behare Ređepi, novi rovi segajo v tisoč metrov globoko jamo, Renejevo brezno.

Drugi namen obiska jame je bilo raziskovalno udejstvovanje. "Biologinje smo vzorčile živali, ki so nove za znanost. Zbirale smo podatke iz tako imenovanih datalogarjev, ki merijo temperaturo na različnih delih jame. Nastavile smo tudi poskus, s katerim bomo spremljali stopnjo razgradnje v jamah," je pojasnila Ester Premate.

Dekleta so bivala v bivakih, spala v spalnih vrečah, jedla vnaprej pripravljeno hrano. Darja Kolar pravi, da so večinoma jedle ajdovo kašo, razne rižote, testenine z omakami. Pile smo kavice in čaj. "Imele smo vsega po malem, ničesar ni manjkalo," je še dejala.

Za mlado ekipo bi morali v jamo priti še drugi, ki pa so odhod v globine jame odpovedali zaradi slabega vremena. Petčlanska ekipa jamark je tako postala edina ženska ekipa na svetu, ki je zmogla takšen podvig.