Svetovno znani metalci obiskali Postojnsko jamo #foto

"Prvič smo gostili dobitnike grammyja," so se pohvalili v Postojnski jami. Slovensko podzemno atrakcijo so namreč obiskali trije člani znane ameriške metalske skupine Slipknot.

Slipknot so trenutno na turneji po Evropi, na poti proti Budimpešti, kjer nastopajo nocoj, pa so si vzeli nekaj ur oddiha. Shawn Crahan, eden od ustanovnih članov skupine, si je namreč želel ogledati Postojnsko jamo, z njim sta v Postojno prišla še najmlajši član Slipknot Jay Weinberg in zadnji pridruženi član Michael Pfaff.

Tako so jim v Postojnski jami izrekli dobrodošlico. Foto: Postojnska jama

"Nad jamo in njenimi zgodbami so bili navdušeni, v kapniških strukturah pa so – kot bi bilo pričakovati – videli predvsem različne podobe. Crahan je v jami celo premišljeval o povezavah z umetniškim delom in navdihom znamenitega H. R. Gigerja, ki je prejel oskarja za svoje delo pri filmu Alien," so povedali v Postojnski jami.

Weinberg je jami posvetil tudi objave na svojem profilu na Instagramu (zgoraj), ob tem pa so glasbeniki dokazali, da so tudi nostalgiki, saj sta si mlajša člana v jami vzela čas za pošiljanje kartic iz edine jamske pošte na svetu. Po obisku jame so se vsi trije vpisali v knjigo slavnih obiskovalcev.

Foto: Postojnska jama

Foto: Postojnska jama

Prejeli so tudi protokolarna darila, ki bodo našla mesto v njihovi muzejski zbirki. To po besedah Crahana ustvarjajo in hranijo predvsem za otroke, saj jim želijo predstaviti druge kulture in države sveta ter svoje delo.

