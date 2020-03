Število okuženih bo danes preseglo stotico. Javno življenje v državi ugaša.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji imamo po zadnjih podatkih 96 okuženih z novim koronavirusom. Ta številka pa bo danes presegla stotico. Vrtci in šole vrata zapirajo v ponedeljek, a bo že danes veliko otrok ostalo doma. Slovenija je medtem mejo z Italijo zaprla tudi za železniški, avtobusni in tovorni promet. Pričakujemo lahko tudi postopno ugašanje javnega življenja.

Vlada Marjana Šarca je v četrtek za Slovenijo razglasila epidemijo in sprejela še nekaj dodatnih ukrepov. V ponedeljek tako svoja vrata zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove.

V bolnišnicah bodo zdravili le težje primere

Kot je povedal minister za zdravje Aleš Šabeder, se virus nezadržno širi, prehajamo v drugo fazo širjenja virusa. Bolnike, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo, bodo sprejemale tudi regionalne bolnišnice, bolniki z lažjim potekom bolezni pa bodo ostajali doma.

Na meji z Italijo je šest nadzornih točk, zavračajo pa tuje državljane, ki niso zdravi oziroma nimajo potrdila, da so negativni na novi koronavirus. V četrtek zvečer so slovensko-italijansko mejo zaprli za vlakovni potniški, mednarodni občasni in linijski avtobusni promet. Meja bo z nekaj izjemami zaprta tudi za tovorni promet, piše STA.

Ustavljeno tudi delo sodišč

Pričakovati je, da bo v kratkem ustavljeno tudi delo sodišč. Zakon o sodiščih določa, da lahko v primeru izrednih dogodkov posamezna sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. V času trajanja teh posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja, piše STA.

Zaustavitev javnega življenja v državi

Zvečer bo v državnem zboru sicer glasovanje, na katerem bo potrjena nova vlada Janeza Janše. Ta je včeraj že napovedal sprejetje dodatnih ukrepov. Sledili bodo predlogu slovenskih infektologov, ki pozivajo k zaustavitvi javnega življenja v državi.

Obolele bi nameščali tudi v eno od vojašnic

Treba bo zagotoviti tudi namestitvene kapacitete za okužene, ki niso kritični. Po besedah verjetnega novega obrambnega ministra Mateja Tonina bi lahko s kapacitetami vojske dobili dodatnih 300 bolniških postelj. Del bi jih lahko zagotovili v eni od vojašnic, katera bi bila najprimernejša, pa bo po njegovih napovedih znano danes dopoldne, piše STA.