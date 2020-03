Iz Kitajske prihajajo dobre novice: le osem novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je danes poročala o osmih novih primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, kar je najmanj od začetka vodenja evidenc pred sedmimi tedni. Skupno je bilo do zdaj okuženih 80.813 ljudi. Covid-19 je zahteval še sedem življenj, skupno 3.176.

Pet od osmih novih okužb in šest od skupno sedmih smrti so potrdili v najbolj prizadeti provinci Hubei, kjer je decembra lani novi koronavirus izbruhnil, piše STA.

Zdravstvena komisija je v četrtek sporočila, da je vrhunec epidemije na Kitajskem že minil in da pričakujejo samo še padec števila okužb in žrtev. V Evropi in Severni Ameriki se medtem pripravljajo na porast števila okužb.