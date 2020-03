"Na meji z Italijo, Hrvaško in Madžarsko rešujemo težave"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija po zagotovilih v. d. generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge Lada Bradača z ministrstva za notranje zadeve rešuje težave, ki se pojavljajo na mejah z Italijo, Hrvaško in Madžarsko. Določene so del širših težav, o katerih se bo treba dogovoriti s Hrvaško ali Madžarsko, je dejal.

"Na italijanski meji velja omejitev tovornega prometa, katerega končna destinacija ni Slovenija, ta pa ne velja za prevoz poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči. Živila iz Italije lahko pridejo v Slovenijo, pregledati pa jih morajo za to pristojne službe," je povedal Bradač, poroča STA.

Madžarska zavrača tovornjake iz Italije

Težava je tovorni promet proti Madžarski, ki zavrača tovornjake iz Italije, je dejal in izpostavil primer vračanja romunskih državljanov, saj jih Hrvaška ne spusti čez mejo. "Treba se bo dogovoriti, kako bomo te ljudi spravili domov. Gre za humanitarni problem, če se bo dogovorilo za izvedbo konvoja ali za kakšen drug način potovanja, bomo za to poskrbeli," je pojasnil.

Sedaj komunikacija poteka na ravni ministrstva za zunanje zadeve. "Če se bo to stopnjevalo in dogovora ne bo, bomo primorani za tovorni promet zapreti mejo z Italijo in iskati rešitve naprej," je orisal.

Rešujejo tudi razmere na meji s Hrvaško, kjer vozniki tovornjakov čakajo v dolgih kolonah, Slovenija pa čaka na uradna pojasnila Hrvaške. Čakajočim voznikom tovornjakov sta na voljo osnovna hrana in pijača, po Bradačevih besedah pa zato že na italijanski meji odsvetujejo nadaljevanje vožnje vsem tovornjakom, katerih končna destinacija ni Slovenija, piše STA.

Na meji obstal mednarodni potniški vlak

Na drugih mejnih prehodih promet načeloma poteka normalno. Se je pa zgodilo, da je na meji obstal mednarodni potniški vlak, saj so Hrvati pregledali potnike iz rizičnih držav ter hrvaške državljane napotili v karanteno, tuji pa bi morali zanjo plačati 500 evrov. Tisti, ki so to odklonili, se vračajo. Zadevo rešujemo, saj smo članice EU dolžne poskrbeti, da se ljudje lahko vrnejo v matično državo, je dejal.

Bradač je poudaril še, da se razmere na meji in ukrepi posameznih držav hitro spreminjajo. "Tako tega, kako bo v prihodnje, ne morem komentirati," je dejal in izpostavil: "Lahko svetujem le: Ne potujte, ostanite doma," še piše STA.

Foto: Vlada RS