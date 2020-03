Bodoči minister: Treba je sprejemati najhujše ukrepe

Gantar, sicer tudi sam zdravnik, je dejal, da je bil problem koronavirusa v začetku podcenjen, češ da gre za bolezen, podobno oziroma malo hujšo kot gripa, ter da je razdalja metra učinkovita za preprečevanje širjenja okužbe. A kot poudarja, je nevarnost bolezni bistveno večja, bolezen pa je bistveno bolj kužna, kot je bilo ocenjeno v začetku. Ob tem pa niso samo starejši tisti, ki so ogroženi, ampak sta v Italiji dva odstotka med tistimi, ki imajo hud potek bolezni, stara med 18 in 45 let, poroča STA.

Če ne bomo spremenili trenda, bo število obolelih neobvladljivo

Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji raste eksponentno in če bomo obdržali ta trend, bomo imeli v kratkem neobvladljivo število obolelih, je dejal. "Hitro naraščanje števila okuženih pomeni hitro naraščanje števila tistih, ki bodo potrebovali zdravstveno oskrbo v bolnišnicah, pri čemer so te zmogljivosti omejene," je povedal. Tako želijo upočasniti širjenje virusa, da bi lahko postopoma obravnavali te bolnike, ne vseh naenkrat, še piše STA.

Le upamo lahko, da so strogi ukrepi še pravočasni

Dodal je, da lahko le upamo, da so strogi ukrepi še pravočasni. Danes namreč ni več problem vnašanja virusa iz tujine, ampak da se širi med prebivalstvom. Zato so po njegovem mnenju smiselni pozivi, da se ljudje samozaščitno obnašajo in izogibajo vsakim večjim družbam. Kriterij prepovedi združevanja več kot 100 ljudi in držanje metra razdalje je po njegovi oceni neumnost, saj nekdo, ki kiha in kašlja, lahko tudi v tem primeru širi virus. Države, ki so striktno izvajale ukrepe, so bile pri tem učinkovite, kot je na primer Kitajska, je navedel, še piše STA.

Trenutno na voljo le 20 ali 30 respiratorjev

Če bi na Slovenijo projicirali razmere v Italiji, bomo v kratkem potrebovali več kot 200 respiratorjev, medtem ko jih imamo trenutno 168, od teh je za uporabo prostih morda 20 ali 30. "Ne smemo dopustiti, da se zgodi, da bo zdravnik odločal, koga bo pustil in koga priklopil na aparat. Če bo koncentracija bolnikov naenkrat prevelika, zdravstveni sistem ne bo tega prenesel," je opozoril po poročanju STA. Tako bi po njegovih besedah potrebovali vsaj 100 dodatnih respiratorjev in tudi preostalo opremo.

Po njegovem mnenju bo nujno razbremeniti zdravstveni sistem nenujnih pregledov in posegov ter ločiti osebje in poti med kužnimi ter nekužnimi. Že ob vstopu v zdravstvene zavode je treba ločiti okužene in neokužene. Predvidena so tri različna delovišča v zdravstvu – eno za administrativne potrebe, drugo delovišče za obravnavo urgentnih stanj in delovišče za obravnavo bolnikov s sumom na okužbo s koronavirusom. "Ni potrebe po paniki, ampak treba se je zavedati stanja in se striktno držati navodil," je dejal.

Težave z že naročeno opremo

Opozoril je, da so težave z dobavo že naročene opreme, saj države, ki imajo to opremo, omejujejo dobavo. Poleg tega so številke o potrebah bistveno prenizke, kot so bile sprva ocenjene, da bi zaščitili zdravstvene delavce. Po njegovih navedbah bi potrebovali milijon mask s posebno zaščito, tri milijone navadnih mask, pol milijona zaščitnih očal, pol milijona oblek, 200 tisoč rokavic, več kot 100 dodatnih bolniških postelj, 100 ali 200 ventilatorjev, razkužila itd. Kot je dejal, je ena redkih možnosti, da opremo skušamo dobiti prek Kitajske. Tam se trend umirja, proizvajalci so cenovno ugodnejši, prav tako izdatno pomagajo Italiji.

Zdravila le za najhuje bolne

Nekatera zdravila, ki naj bi učinkovala pri zdravljenju bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, so v Sloveniji na razpolago. A ker gre za toksična zdravila, jih je treba uporabiti le pri najhuje bolnih. Kitajci in Italijani so šli v nabavo tudi določenih drugih zdravil. Ampak, kot je opozoril, je treba preveriti podatke o učinkovitosti zdravil s strokovnih vidikov, saj noče, da bi nekdo spet skušal narediti posel iz težke situacije, v kateri smo se znašli, še piše STA.