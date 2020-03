Nepopisna gneča v trgovinah, ljudje kopičijo zaloge hrane

Bralec nas je opozoril na gnečo v ljubljanskem trgovskem centru Mercator Šiška. Kot je povedal, je že eno uro po odprtju trgovinskega kompleksa nastala precejšnja vrsta v živilski trgovini Mercator, ki deluje v sklopu omenjenega trgovskega centra. O veliki gneči poročajo tudi iz poslovalnic drugih trgovcev. Police z nekaterimi živili so bile že včeraj popoldne popolnoma izropane.

Foto: Posnetek zaslona

Strah pred pomanjkanjem hrane v obdobju, ko smo v Sloveniji razglasili epidemijo zaradi novega koronavirusa, je tako sprožilo precejšnjo nakupovalno mrzlico, ki se bo po vsej verjetnosti v prihodnjih dneh samo še stopnjevala.

Ministrica miri: Hrane je dovolj

A ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je ravno v četrtek mirila javnost, saj v Sloveniji kljub epidemiji koronavirusa trenutno ne primanjkuje nobene vrste živil. Kot je povedala, se pristojne službe čim bolj osredotočajo na čim bolj nemoteno preskrbo s hrano, pri čemer pozorno spremljajo izpade pri dobavi. Trenutno je delno motena oskrba s svežim sadjem in zelenjavo, saj Slovenija od 35 do 40 odstotkov tega uvozi iz Italije, od koder pa je transport iz epidemioloških razlogov že omejen.

Pivčeva je kljub situaciji v državi državljane pozvala, naj nakupujejo predvsem slovenske pridelke oziroma izdelke – ne samo z vidika varnosti živil, temveč tudi z vidika podpore slovenskim pridelovalcem.

V trgovinah so najbolj prazne police s sadjem in zelenjavo, z mlečnimi in mesnimi izdelki. Foto: Posnetek zaslona

Zaradi epidemije se cene ne smejo dvigovati

Tržni inšpektorat RS opozarja gospodarske subjekte, ki potrošnikom zagotavljajo blago in storitve na trgu, naj v času razglašene epidemije zaradi novega koronavirusa spoštujejo zakonodajo o varstvu potrošnikov ter ne zvišujejo cen blaga in storitev, po katerih je v teh časih večje povpraševanje. Prav tako je treba vse kupce obravnavati enako.

Inšpektorat poziva vse, ki potrošnikom v času razglašene epidemije zagotavljajo blago in storitve, da dosledno spoštujejo navedeno določbo in ne zvišujejo cen blaga in storitev, po katerih je v teh časih večje povpraševanje. "Hkrati opozarjamo tudi na spoštovanje določbe, ki določa, da je dolžno podjetje prodajati blago in storitve vsem potrošnikom pod enakimi pogoji, kar pomeni, da niso dovoljene kakršne koli rezervacije blaga in storitev, pri čemer pa zgolj omejitev nakupa na količine, primerne za gospodinjstvo, sama po sebi ne predstavlja kršitve," je pojasnila glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić, piše STA.

Trgovski centri prilagodili delovni čas

Za preprečitev širjenja novega koronavirusa so nekateri trgovski centri sprejeli ukrep o skrajšanju delovnega časa svojih poslovalnic. Ljubljanska Citypark in Center Vič, mariborski Europark in celjski Citycenter bodo tako od ponedeljka do sobote odprti od 10. do 18. ure, ob nedeljah pa zaprti. Za trgovine Interspar spremembe ne veljajo.

Upravna enota Ljubljana je za preprečitev širjenja novega koronavirusa z današnjim dnem zaprla krajevne urade Velike Lašče, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Dobrova, Medvode in Notranje Gorice. Neodložljive upravne storitve lahko opravite na sektorju za upravne notranje zadeve v času uradnih ur na Tobačni ulici 5, so sporočili z upravne enote.