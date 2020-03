Nakupovalna središča s spremenjenim urnikom, vrata zapira Postojnska jama

Nakupovalna središča v lasti družbe Spar European Shopping Centers (SES) bodo od petka obratovala po spremenjenem delovnem času. Ljubljanska Citypark in Center Vič, mariborski Europark in celjski Citycenter bodo tako od ponedeljka do sobote odprti od 10. do 18. ure, ob nedeljah pa zaprti. Za trgovine Interspar spremembe ne veljajo. Po neuradnih informacijah pa v ponedeljek za obiskovalce zapirajo Postojnsko jamo.

Iz družbe SES Slovenija so tako sporočili, da bodo Intersparovi super- in hipermarketi zaradi nujne učinkovite oskrbe prebivalstva odprti po nespremenjenem delovnem času, od ponedeljka do petka od 9. do 21. ure, ob sobotah od 8. do 21. ure in ob nedeljah od 9. do 15. ure. S tem bo zagotovljena dolgoročna oskrba z osnovnimi potrebščinami, so poudarili v upravljalcu omenjenih nakupovalnih središč.

Zagotovili so, da bodo v dobrobit ljudi sprejeti vsi varnostni ukrepi, ki omogočajo upoštevanje vseh zdravstvenih priporočil za ravnanje, kot npr. redna dezinfekcija rok tudi med obiskom centrov.

Pristojni redno spremljajo aktualno situacijo. "Če se situacija spremeni ali bodo objavljene nova priporočila s strani uradnih inštitucij, bodo seveda upoštevana," je napovedal direktor SES Slovenija Toni Pugelj.

Za zdaj velja, da se prihodnji četrtek odpre tudi veliko nakupovalno središče Aleja, ki ga je v ljubljanski Šiški prav tako postavil SES. Pugelj je za STA povedal, da v razmerah širjenja novega koronavirusa napovedanega dogodka ob odprtju ne bo. Tega bodo pripravili, ko se bodo razmere normalizirale.