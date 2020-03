Planica bo imela po novem dvojni program

Vodstvo OC Planica je sledilo smernicam, ki jih narekuje koronavirus. Tako kot so denimo v alpskem smučanju odpovedali zaključek svetovnega pokala v Cortini d'Ampezzo, pokal Vitranc, ki bi moral biti ta konec tedna v Kranjski Gori, sezono svetovnega pokala so v Trondheimu predčasno zaključili tudi smučarski skakalci in skakalke, so tej težnji prav tako sledili organizatorji svetovnega prvenstva v poletih v Planici.

Boji za medalje bi morali na Letalnici bratov Gorišek potekati med 19. in 22. marcem, vendar se je koronavirus po svetu izjemno hitro razširil in tveganje bi bilo preveliko, četudi bi skakalci nastopili brez občinstva.

A to ne pomeni, da svetovnega prvenstva v poletih ne bomo videli. Črtano je iz letošnjega koledarja, a bo uvrščeno v naslednjo sezono. Kdaj točno, ni jasno. Zato pa je, da bo Planica marca gostila tudi zaključek svetovnega pokala, kar je sicer vsakoletna praksa.

Krizno stanje: 24 ur na telefonih, mailih ...

"V naslednji sezoni bomo imeli dvojni program. Zagotovo bo marčevska Planica finale svetovnega pokala v poletih," je sporočil vidno izmučeni predstavnik za stike z javnostjo pri OC Planica Tomi Trbovc in ob tem dodal: "To je bilo najtežjih 14 dni v življenju. Zahvaliti se je treba Mednarodni smučarski zvezi FIS, Smučarski zvezi Slovenije, OC Planica. V teh dneh smo bili dobesedno 24 ur na telefonih, mailih, SMS-sporočilih. Premetavali smo vse možne scenarije, kaj je možno in kaj ni. Pravno smo pregledovali pogodbe s sponzorji, lastniki TV-pravic … Ogromno stvari je bilo."

Tomiju Trbovcu ni do smeha. V zadnjih 14 dneh je bilo najbolj stresnih v njegovem življenju. Foto: Vid Ponikvar

Kakšna finančna škoda je nastala, je v tem trenutku še težko ovrednotiti. Pred dnevi je v javnosti zaokrožila številka v višini 650 tisoč evrov, če ne bi bilo prvenstva. "O škodi težko karkoli rečemo. V teh dneh smo veliko analizirali. Zdaj se mora vse skupaj umiriti in vsi si moramo odpočiti. Pogledati moramo vse aktivnosti in jih vreči na papir. Že med samo organizacijo smo se ukvarjali s preračunavanjem, kako umiriti nastal položaj. Pogovori s partnerji so se začeli, prav tako sponzorji, da uredimo vse, ko bo svetovno prvenstvo v poletih," pravi Trbovc in poudarja, da je škoda narejena in jo bo težko sanirati.

Prvenstvo januarja 2021?

Že nekaj časa je bilo znano, da bi v primeru prižgane zelene luči skakalci tekmovali brez občinstva. Prav zaradi bojazni pred odpovedjo so imeli pri pripravi letalnice in okolice nekoliko zategnjeno zavoro, saj niso želeli, da bi bili stroški še večji: "Selektivno smo zavirali. Zato smo tudi novinarjem denimo rekli, naj se še enkrat akreditirajo. Pričakovali smo, da se jih bo na novo akreditiralo manj. Prvotno jih je bilo prijavljenih 350. Več kot 90 jih tako ali tako zdaj ne bi smeli sprejeti. Prav tako ne bi bilo novinarskega središča."

Planica bo marca prihodnje leto gostila zaključek svetovnega pokala, ni pa še jasno, kam bodo uvrstili svetovno prvenstvo v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Kdaj točno bo svetovno prvenstvo v poletih, bo znano v prihodnjih tednih, mesecih, ko se bo postavljal koledar za sezono 2020/21. Vendarle je treba upoštevati, da bo konec februarja 2021 že nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Verjetno lahko pričakujemo, da se bo vse skupaj zgodilo januarja. Zadnji dve svetovni prvenstvi v poletih na Kulmu in v Oberstdorfu sta bili namreč prav v mesecu januarju.