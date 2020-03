Koronavirus: tekmi lige prvakov preloženi, kaj bo z Eurom 2020?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nič od tekme v torinu in manchestru

Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je potrdil, da so preložili povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Realu Madridu. Prav tako je preložen tudi obračun med Juventusom in Lyonom. Vzrok je širjenje novega koronavirusa, zaradi katerega sta španski in italijanski klub v karanteni.