Koronavirus tudi v taboru madridskega Reala, okužen Američan

Navijači Reala danes in v petek ne bodo mogli spremljati dvobojev košarkarjev in nogometašev madridskega velikana. Foto: Reuters

Seznam vrhunskih športnikov, ki so okuženi s koronavirusom, je iz ure v uro daljši. Na njem se je znašel tudi Američan Trey Thompkins, 29-letni košarkar madridskega Reala, enega najmočnejših košarkarskih klubov v Evropi, za katerega je pred nekaj leta nastopal tudi Luka Dončić. Njegov član je tudi Klemen Prepelič, a ga je Real v tej sezoni posodil Joventutu iz Badalone. Thopmkins je bil eden izmed 11 košarkarjev Reala, ki so prejšnji teden igrali tekmo evrolige v Milanu pred praznimi tribunami.

Zaradi strahu pred širitvijo izbruha koronavirusa se je Real poslužil ostrega ukrepa. Vse košarkarje je poslal v izolacijo. Karantena pa ni doletela le košarkarjev, ampak tudi nogometašev, med katerimi ne manjka slovitih imen. V prisilno karanteno so tako morali tudi izbranci Zinedina Zidana, saj si trenažni center v Valdebebasu deljo s košarkarji. Podobno usodo delijo tudi vsi zaposleni v trenažnem centru. Real je še sporočil, da so do nadaljnjega odpovedani vsi trening in tekme.

Anthony Randolph, ki je Sloveniji leta 2017 pomagal do naslova evropskega košarkarskega prvaka, je član Reala že štiri leta. Trenutno je poškodovan. Foto: Getty Images

Beli baletniki bi sicer morali že v petek na tekmi španskega prvenstva gostiti Eibar, a je vodstvo la lige že prestavilo dvoboj. Odločilo se je, da prestavi naslednja dva kroga.

Real v torek v Manchestru čaka povratna tekma osmine finala lige prvakov proti Cityju, ki je prvo tekmo v Madridu dobil z 2:1. Košarkarji Reala bi morali danes odigrati tekmo evrolige, a je dvoboj prestavljen.