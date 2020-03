Tekači: tudi Istrski maraton ima nov termin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus covid-19 je pošteno zarezal tudi v načrte rekreativnih športnikov. Potem ko smo že v sredo poročali, da je Mali kraški maraton našel nov termin (7. junij), so se za za prestavitev tekaškega praznika odločili organizatorji Istrskega maratona. Namesto 4. in 5. aprila bodo tekaški praznik organizirali 10. in 11. oktobra 2020.