Petra Prevca po velikem uspehu čakalo presenečenje

Zmaga Petra Prevca je zaslužena, vendar presenetljiva. Glede na formo, kot je poudaril tudi sam, je ni pričakoval, a je že pri skoku za trening, ko je bil njegov najdaljši med vsemi, nakazal, da bi bil danes lahko srečen dan.

Ta se sicer ni začel najbolje, saj so v slovenskem taboru izvedeli, da bodo zaradi koronavirusa na domačem svetovnem prvenstvu v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici skakali brez gledalcev. "Po temni se je zgodila svetla stvar," je sprva glavni trener Gorazd Bertoncelj na kratko povzel dnevno dogajanje.

Peter je bil po prvi seriji četrti in za vodilnim Markusom Eisenbichlerjem zaostajal za več kot deset točk. V drugo se je najbolje znašel v težkih razmerah in stopil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. Presenetilo je tudi njega, pa čeprav je bila to že 23. zmaga v karieri.

"V zadnjem obdobju Peter ni bil suveren. Iskal je formo, svoje občutke. Posamezni skoki so bili dobri, na primer v Oslu na ekipni tekmi. Zato pa je tu v Lillehammerju deloval dobro. Že na treningu je zablestel in bil krepko najdaljši," je bil vesel Bertoncelj.

Tudi njega je zmaga presenetila, a je bila povsem zaslužena, je poudaril: "Peter je opravil dva zelo dobra skoka. Razmere so bile za zadnjih pet, šest skakalcev težke. Tudi Peter jih je imel, a je v najslabših razmerah pokazal največ."

V peto dočakal himno na Norveškem

Zmaga je dober obet za sklepni del svetovnega pokala, norveške turneje RAW Air, kakor tudi svetovnega prvenstva v poletih. Že v torek bo imel najstarejši od bratov Prevc novo priložnost za dobro uvrstitev, saj bo v Lillehammerju še druga tekma, potem ko so v ponedeljek nadomeščali odpadlo iz Osla.

Peter Prevc je pokazal, da še zna. Foto: Sportida

"Po dolgem času mi je na tekmi uspelo narediti dva vrhunska skoka. Morda je pomagalo, da sem že na treningu skočil daleč in sem potem lahko šel z malo več sproščenosti, samozaupanja na tekmo. Uspelo mi je odriniti pravočasno, nisem zamudil kot v Oslu. Vse se je zelo dobro sestavilo. Razmere so bile težke. Nisem še zelo analiziral, ali je bilo zame dobro ali slabo, a glede na to, da sem na prvem mestu, so mi take tekme malo bolj všeč. Zelo lepo je stopiti na zmagovalni oder, na najvišji del, in poslušati slovensko himno. Ne vem, ali so jo na Norveškem že kdaj igrali meni v čast (to je bila njegova peta posamična zmaga na Norveškem, kjer se po pravilu ne odločajo za predvajanje himne v čast zmagovalca, če na tekmi ni prisoten njihov kralj, op. a.)," je po veličastni zmagi povedal slovenski skakalni as, ki je tako dočakal lepo presenečenje.

"Bolje pozno kot nikoli"

In kako je Bertoncelj zadovoljen s preostalimi skakalci in njihovimi dosežki? "Težko ocenjujem. Ne morem reči, da so slabo skakali. S tehničnega vidika je Anže Lanišek naredil dva dobra skoka in osvojil zelo solidno 11. mesto. Imel je kar zahtevne razmere, sploh v prvi seriji. Pri Žigi Jelarju smo v skladu s formo rezultatsko pričakovali več. Čez prelet je imel zelo močan bočni veter in je izgubil veliko hitrosti. Timi Zajc se tu ni najbolje znašel, tako da je 22. mesto soliden rezultat. Domen Prevc je imel zelo težke razmere. Pri odskoku z mize je veter pihal s hitrostjo 5 m/s."

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je bil vesel Petrove zmage. Foto: Vid Ponikvar

Za slovenske skakalce je to prva zmaga v tej sezoni. V reprezentanci so upali, da bodo do nje skočili že prej. Sicer je začelo tekem počasi že zmanjkovati, vendar so jo naposled le dosegli: "Nekaj stopničk smo že dosegli, zmage še ne. Vprašanje je bilo, kdaj bomo prišli do nje. Prišli smo, sicer pozno, a bolje pozno kot nikoli," je dodal Bertoncelj.