"Zelo sem zaskrbljen, a ne nujno samo zaradi košarke. Gre za nekaj precej večjega, gre za pandemijo svetovnih razsežnosti, za življenja ljudi. Za vprašanje, ali bodo moji otroci sploh lahko šli v šolo ali ne, skrbi me, ali ravnamo prav. Gre za povsem nov položaj, ki ga nihče od nas ne pozna. V takem primeru košarka postane drugotnega pomena," je na vprašanje o njegovem pogledu na koronavirus, ki je zajel in ohromil ves svet, odgovoril lastnik moštva Dallas Mark Cuban.

"Nihče v naši ekipi ni strokovnjak za nalezljive bolezni, ne gre za situacijo, v kateri bi se lahko kar pretvarjali, da bomo zmogli. Ameriška vlada je najela strokovnjake za to področje in naša naloga je, da upoštevamo njihovo mnenje. Če sta v ligi NBA eden ali dva okužena igralca, je povem pravilno, da se sezona prekine."

Cuban že razmišlja o tem, kako pomagati pogodbenim uslužbencem ekipe Mavericks, ki bodo zaradi prekinitve lige ostali brez dela in dohodka:

Medtem so v moštvu Utah Jazz, kjer naj bi izbruhnil prvi primer koronavirusa v najmočnejši košarkarski ligi, sporočili,da so enega od njihovih igralcev - imena niso razkrili, šlo pa naj bi za Rudyja Goberta - v sredo testirali za gripo in dihalno obolenje, a so bili testi negativni.Gobert se je na ponedeljkovem druženju s predstavniki sedme sile, medtem ko so ravno govorili o spoštovanju novih pravil glede koronavirusa, brezobzirno dotaknil vseh novinarskih mikrofonov in snemalnikov.

Simptomi so tekom dneva sicer izzveneli, a so košarkarja ljub temu testirali še za virus COVID-19. Tokrat naj bi bil test pozitiven. Takoj zatem so tekmo med Utahom in Oklahomo odpovedali, sledila je prekinitev sezone v ligi NBA.



"Oseba je trenutno v oskrbi zdravstvenega osebja v Oklahoma Cityju, nadaljne informacije bodo znane v primernem času," so še sporočili iz košarkarske ekipe Utah Jazz, kjer so se po poročanju spletne strani eurohoops.net iz preventivnih razlogov odločili za karanteno.



Enako velja za igralce moštva Oklahoma City Thunder, ki so se z "jazovci" ogrevali na parketu in pet košarkarskih ekip, ki so v zadnjih desetih dneh igrala z Utahom. Gre za košarkarje iz ekip Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons in Toronto Raptors.

Popoldne se je na družbenih omrežjih razširila vest, da je pozitiven še en košarkar Utaha in sicer naj bi šlo za Donovana Mitchella.



Tudi pri Donovanu Mitchellu je test pokazal na okužbo s koronavirusom. Foto: Getty Images