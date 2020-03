Negotovost v skokih: brez poletne velike nagrade, SP v Planici ob koncu sezone?

Novi direktor tekmovanj v smučarskih skokih Sandro Pertile bo 1. aprila tudi uradno stopil v čevlje poslavljajočega Avstrijca Walterja Hoferja, ki je na tem položaju vztrajal vse od leta 1992. Italijan bo že v prvem letu službovanja na zahtevni preizkušnji, saj pandemija novega koronavirusa dodobra pretresa tudi športni svet. O zagonetkah, ki ga čakajo, je spregovoril za poljsko televizijo TVP in priznal, da na veliko vprašanj še nima odgovorov.

Nestabilen in zahteven položaj

Kaj lahko se zgodi, da poletne velike nagrade v prihodnji sezoni ne bo. Foto: Matic Ritonja/Sportida Pertile, ki se zadnjih deset dni zadržuje v svojem domu v Predazzu, je med drugim dejal, da bi moral sredi aprila potekati kongres, a je odpovedan. Kljub temu so na zveze naslovili vprašalnike in jih povprašali o njihovih predlogih glede prihodnjih aktivnosti. Kaj lahko se zgodi, da tako poletne velike nagrade letos ne bomo spremljali.

"Temu, kar se trenutno dogaja, lahko rečemo majhna vojna. Ne vemo, kdaj se bo končala, vemo pa, da se virus širi po svetu in bo zagotovo vplival na gospodarstva držav. V našem primeru to pomeni, da bi lahko vplival na poletno sezono. Da se bodo nekateri odločili med poletjem le trenirati in s tem prihranili za zimsko sezono. Ne vemo. Položaj je nestabilen in zelo zahteven," je za TVP dejal 51-letnik in zatrdil, da se na vso moč trudijo v koledar umestiti preloženo svetovno prvenstvo v poletih v Planici, kjer je prihodnjo sezono predviden dvojni program (svetovno prvenstvo in svetovni pokal).

Najbolj verjeten je januar

Sprva se je ob prestavitvi praznika pod Poncami omenjalo prihodnji december in januar, Pertile pa ni izključil možnosti, da bi bilo celo ob koncu sezone, ko je sicer v Planici predviden zaključek svetovnega pokala sezone 2020/21.

V Planici bo v prihodnji sezoni dvojni program - svetovno prvenstvo v poletih in zaključek svetovnega pokala. SP bo najverjetneje januarja, čeprav je Pertile v pogovoru s Poljaki dejal, da bi bila najbolj enostavna rešitev prvenstvo ob koncu sezone. Foto: Vid Ponikvar

"Imamo več možnosti. Ena od teh je, da bi bilo prvenstvo ob koncu sezone. To bi bila še najbolj enostavna rešitev. Druga možnost pa je, da bi bilo prvenstvo v prvem delu sezone. Morda decembra, morda januarja. Ta trenutek je težko reči. Proizvodnja snega v decembru v zadnjem času ni bila najlažja, ob tem decembra ni tekem na letalnicah, tako da december ni najbolj primeren čas za prvenstvo v poletih."

Najbolj verjetna rešitev za prvenstvo v poletih se tako zdi januar, februarja pa sledi še svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Oberstdorfu. Pertile in sodelavci bodo tako imeli res veliko dela: "Smo sredi posebnega položaja. Mislim, da lahko sprejmemo nekaj izjem, glede na to, kako nepričakovano smo končali ti sezono."

Več o podrobnostih prihajajoče sezone naj bi bilo znano v prihodnjih dveh tednih.

