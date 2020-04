Znan je termin SP v poletih v Planici

Pred tedni so iz Mednarodne smučarske zveze (FIS) potrdili, da bo svetovno prvenstvo v poletih v Planici, ki bi moralo biti marca letos, a ga je odnesla pandemija novega koronavirusa, na sporedu decembra. FIS je danes predstavil predviden urnik tekmovanja za prihodnjo sezono in SP pod Poncami umestil med 11. in 13. december. Termine mora potrditi skakalni komite. To naj bi se zgodilo sredi maja.

Vodstvo FIS je danes predstavilo predvidene koledarje za prihajajočo sezono smučarskih skokov, v katerih se sicer do 18. maja, ko jih mora potrditi skakalni komite, še lahko pojavijo spremembe. Eden od terminov, bolj zanimivih za Slovence, je tisti za prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih v Planici.

Drugi konec tedna v decembru

Že pred tedni je FIS sporočil, da ga bodo izpeljali decembra, a da še iščejo ustrezen termin. Pri Smučarski zvezi Slovenije so zapisali, da naj bi bilo v dneh pred božičem, a so Švicarji vztrajali, da tisti konec tedna pripada Engelbergu. Kot kaže, jim je uspelo, saj je predviden termin SP v poletih med 11. in 13. decembrom.

Poljaki bodo, kot je to v navadi zadnja leta, gostitelji začetka svetovnega pokala. Foto: Vid Ponikvar

Začetek v Wisli, konec v Planici

Sezona svetovnega pokala se bo, podobno kot zadnja leta, začela v Wisli, in sicer 21. novembra. Med pomembnejšimi datumi so še novoletna turneja (29. december 2020–6. januar 2021), preizkus olimpijskih prizorišč sredi februarja, svetovno nordijsko prvenstvo (23. februar–7. marec), turneja Raw-Air (12.–21. marec) in konec sezone v Planici med 26. in 28. marcem prihodnje leto.

Poletni grand prix naj bi se začel avgusta

Poletna velika nagrada naj bi se začela avgusta v Courchevelu in se v začetku oktobra končala v Klingenthalu. Dekleta bodo zimsko sezono odprla decembra v Lillehammerju, končala pa marca v Rusiji, tik pred tem bodo opravila še s turnejo Raw-Air.

