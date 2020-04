Zaradi odpovedane Planice ob 1,1 milijona evrov, lepa gesta Kitajcev

"Bili bi naivni, če bi mislili, da epidemija ne bo pustila velikih posledic za celoten šport," je na današnji spletni okrogli mizi v organizaciji Zavoda za športno pravo Sport Lex dejal prvi mož krovne nacionalne smučarske organizacije Enzo Smrekar.

Zaradi pandemije novega koronavirusa je odpadla tudi letošnja tekma za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Foto: Matic Ritonja/Sportida Prepričan je, da bomo morali zaradi koronakrize vse športne organizacije, klubi, društva, športniki iskati alternativne rešitve ter optimizirati svoje delovanje.

Zaradi epidemije sta bila odpovedana dva odmevna mednarodna športna dogodka v Sloveniji – svetovno prvenstvo v poletih v Planici in svetovni pokal alpskih smučarjev v Kranjski Gori. Organizatorji pokala Vitranc ocenjujejo, da stroški odpovedanega tekmovanja znašajo od 600 do 700 tisoč evrov, je omenil Smrekar.

Ilka Štuhec: Zaslužimo veliko denarja, ampak veliko tega ...

Ilko Štuhec je strah, da bo imela zaradi koronakrize na voljo le še polovico vseh sredstev za svojo ekipo. Foto: Sportida Kot predstavnica vrhunskih športnikov je na videokonferenci sodelovala tudi dvakratna smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec, ki je v imenu športnikov pozdravila ukrepe države za pomoč športu: "Vsi športniki smo skupaj v tem in imamo podobne težave."

"Želela bi si, če bi se, ko se ustvarja politika, povprašalo za mnenje vrhunske športnike, kaj bi bilo najboljše za nas in za državo," je dejala.

Sama bi si sicer želela bolj stimulativno davčno okolje. "Šport ni samo šport, je tudi naše delo. Nimamo možnosti, da bi trenirali in tekmovali do upokojitve, ampak imamo na razpolago zgolj nekaj let."

V javnosti se ustvarja vtis, meni Štuhčeva, da vrhunski športniki "služijo milijone". "Zaslužimo nekaj denarja, ampak veliko tega, kar sem zaslužila, sem vrnila nazaj državi in vložila v sebe."

Želi še naprej navduševati z dobrimi rezultati in širiti dobro ime svoje domovine. Foto: Getty Images

"Pošteno me je strah, da bo imela moja ekipa vsaj polovico sredstev manj na razpolago, to je neugodno za vse. Čaka nas še ogromno dela, a smo navajeni in verjamem, da bomo tudi v prihodnje še naprej počeli to, v čemer smo dobri, širili dobro ime naše države in navduševali z dobrimi rezultati," je dejala Štuhčeva.

Smrekar je prepričan, da ni treba izumljati novih stvari, ampak pogledati in upoštevati dobro prakso Avstrije, Italije in Nemčije kot dobre rešitve za spodbudo športu tudi v Sloveniji.

Vsaj 26 milijonov evrov neposredne škode

Blaž Perko je generalni sekretar OKS. Foto: Vid Ponikvar Olimpijski komite Slovenije (OKS) je na vlado že naslovil predloge za pomoč športu zaradi epidemije covida-19. Blaž Perko, generalni sekretar OKS, je na podlagi ankete, ki so jo izpeljali pred tremi tedni, prišel do ugotovitve, da bodo športne organizacije zaradi pandemije utrpele vsaj 26 milijonov evrov neposredne škode.

"Vsi so izpostavili, da bodo imeli likvidnostne težave, manjše lokalne organizacije pa težave s pokrivanjem stroškov dela in najemnin. Poletna športna sezona bo dejansko mrtva in ne bodo mogli nadoknaditi izgub, ki so nastale," je prepričan Perko.

Med ukrepi, s katerimi bi pomagali športu, je Perko omenil odlog posojil in znižanje davčnega bremena. Glede stroškov, ki so nastali z odpovedjo prireditev, pa bi bilo dobro, če bi država športu namenila interventno pomoč oziroma vzpostavila interventni sklad. Ob tem je omenil, da je Avstrija za začetek športu namenila 100 milijonov evrov. "Pri nas se o športu na glas s strani vlade še ni govorilo," je po poročanju STA še povedal Perko.