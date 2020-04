Planica? Švicarji se ne dajo in vztrajajo pri svojem.

Udarec po odpovedi marčevskega svetovnega prvenstva v poletih na Letalnici bratov Gorišek je bil za organizatoarje velik. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je stroške, povezane z odpovedanim svetovnim prvenstvom v poletih v Planici, ocenil na 1,1 milijona evrov.

A bomo v letošnjem koledarskem letu vendarle videli boje za medalje na planiški lepotici. Ti naj bi potekali v drugi polovici decembra, tik pred božičem.

Možna dva termina, a se z enim Švicarji ne strinjajo

Čeprav se rado zgodi, da decembra še ni snežne odeje, so organizatorji v Planici pomislili tudi na to možnost. V izteku letalnice so zato shranili od 8 do 9 tisoč kubičnih metrov snega in ga pokrili s sekanci, s katerim bodo lahko pripravili napravo, če bo zima v začetku mila.

Peter Prevc je bil lani v Engelbergu drugi. Foto: Reuters

Pred božičem sta na voljo le dva termina – med 11. in 13. ter 18. in 20. decembrom. V prejšnjih zimah sta Titisee-Neustadt in Engelberg v tem času gostila najboljše skakalce. Slednji je zadnje skakalno središče pred prestižno novoletno turnejo.

In videti je, da Švicarji svojega termina ne bodo izpustili iz rok. Kot poroča skijumping.pl, želijo organizatorji v Engelbergu nadaljevati tradicijo, ki jo s prizoriščem imajo.

V Planici torej med 11. in 13. decembrom?

"Zavedamo se govoric na to temo. Glede na zadnje informacije, ki jih imamo od direktorja skokov Sandra Pertilea in Švicarske smučarske zveze, ni v načrtu, da bi se datum skakalnih tekem v Engelbergu spremenil. Veselimo se, da bomo vikend pred božičem in novoletno turnejo pozdravili skakalno družino," je za poljsko internetno stran dejal predstavnik za stike z javnostjo organizacijskega komiteja v Engelbergu Peter Schmidli.

Od 8 do 9 tisoč kubikov snega so v Planici pokrili s sekanci.

To pomeni, da bi v Planici potekalo svetovno prvenstvo med 11. in 13. decembrom. Nemški Titisee-Neustadt bi moral tako dobiti drug termin v nadaljevanju sezone. Kot še poroča poljska stran, organizatorji v tem skakalnem središču ne želijo komentirati govoric o zamenjavi prvotno načrtovanega koledarja.

V tednu dni bi lahko dobili odgovor, kdaj bodo na Letalnici bratov Gorišek leteli za medalje, saj je v kratkem v načrtu online konferenca podkomiteja za koledar v smučarskih skokih.