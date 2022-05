Umrl je legendarni selektor jugoslovanske reprezentance

V Gradcu je umrl nekdanji nogometaš in trener Ivica Osim. Star je bil 80 let. Sarajevčan je bil med drugim v svoji bogati karieri tudi selektor jugoslovanske reprezentance

Ivica Osim je bil rojen v Sarajevu, kjer je tudi začel svojo bogato nogometno pot. Več ko desetletje je igral za domači Željezničar in na 250 tekmah dal 75 golov. Še bolj se je proslavil kot trener. Konec 70-ih in v začetku 80-ih je vodil Željezničar, nato pa postal selektor jugoslovanske reprezentance. To je vodil med letoma 1986 in 1992. Leta 1990 jo je popeljal na svetovno prvenstvo.

Krajši čas je bil trener Partizana in Panathinaikosa. Konec 90ih je vodil Sturm Graz in se v Gradcu ustalil tudi po koncu trenerske kariere. Nazadnje je delal na Japonskem, kjer je bil eno leto tudi selektor tamkajšnje reprezentance.