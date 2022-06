Tragično: umrl je nekdanji član slovenske nogometne reprezentance

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 43. letu starosti je umrl nekdanji nogometaš Goran Sanković, so sporočili iz Nogometnega kluba Celje. Celjski policisti so ga v soboto našli mrtvega, potem ko se je v petek, ko je dopoldne v šoli odložil otroka, odpeljal neznano kam.

Goran Sanković je člansko nogometno kariero začel leta 1996 v klubu Publikum Celje, za katerega je do leta 2001 odigral 119 tekem in dosegel dva gola.

Sledil je odhod v tujino, kjer je v letih 2001 in 2002 igral za praško Slavio, med letoma 2002 in 2004 pa za grška kluba Akratitos in Panionios, kjer ni veliko igral, je zapisano na Wikipediji.

Za slovensko nogometno reprezentanco je odigral pet uradnih tekem, 23 tekem pa za reprezentanco do 21. leta. Bil je kapetan vseh mlajših kategorij, igral pa je tudi na Evropskem prvenstvu (U-16) v Belgiji.

Bil je tudi udeleženec svetovnega nogometnega prvenstva na Japonskem in Južni Koreji leta 2002, a ni dobil priložnosti za igro.

V letih 2006–2007 je bil športni direktor NK Publikum Celje.

Kariero je končal zaradi poškodbe kolena, po tem pa deloval kot organizator letnih in zimskih priprav za športne ekipe, kot registriran posrednik pa se je ukvarjal tudi z delom športnega agenta.

Policijska uprava Celje je včeraj razpisala iskalno akcijo za 42-letnim Celjanom – Sanković naj bi po tem, ko je v petek odpeljal otroka v šolo, izginil neznano kam –, a so akcijo popoldne prekinili.