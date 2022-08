Življenje 19-letne Hane Mazi Jamnik, ene najbolj perspektivnih slovenskih tekmovalk v smučarskem teku, je ugasnilo prejšnji četrtek, potem ko se je smrtno ponesrečila med treningom na tekaških rolkah v predoru Botshei blizu kraja Jørpeland na Norveškem, kjer je vanjo trčil voznik tovornjaka.

Od pokojne športnice se poslavljajo številni ljubitelji športa in ljudje, ki so jo srečali na svoji poti. Na družbenih omrežjih se je z ganljivim zapisom oglasil tudi njen fant Anže Gros, prav tako smučarski tekač, ki je obljubil, da bo od zdaj tekel za oba.

"Hana, vem, da tega ne boš videla, ampak čutim, da moram objavit, ker si mi vedno malo težila, zakaj te nikoli ne objavljam. Bila sva tim, ki je bil skupaj proti vsemu. Zelo malo je takih, kot si bila ti. Vedno si poskrbela za vse okoli sebe in povsod si prinašala pozitivno energijo. Tudi če se je meni zdelo, da to v kakšni situaciji sploh ni možno, je tebi vedno uspelo. Planirala sva si življenje in hotela biti skupaj do konca. Pogrešal bom najina nočna filozofiranja o teku in življenju nasploh. Pogrešal bom tvoje piškote, ki si mi jih spekla, ko sem bil na tleh. Pogrešal bom tvoje objeme in najine zabite fore, ki sva jih dojela samo midva. Komaj čakava, da se spet srečava in objameva. Do takrat pa: ljubim te. Tekel bom za naju," je na svojem profilu na Instagramu zapisal Gros.

Vpis v žalno knjigo

Odprta knjiga za pokojno športnico bo na sedežu Smučarske zveze Slovenije na Podutiški cesti 146 v Ljubljani odprta od 16. do 19. avgusta med 9. in 14. uro.

