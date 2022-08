Ganljivo slovo od mlade športnice: "Bila je svetla zvezdica slovenskega smučarskega teka"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hana Mazi Jamnik je bila ena najbolj obetavnih slovenskih tekmovalk v smučarskem teku in izjemna tekmovalka na tekaških rolkah.

Hana Mazi Jamnik je bila ena najbolj obetavnih slovenskih tekmovalk v smučarskem teku in izjemna tekmovalka na tekaških rolkah. Foto: SloSki

V Skike klubu Slovenija so se z ganljivo objavo tudi prek družbenih omrežij poslovili od pokojne smučarske tekačice, komaj 19-letne Hane Mazi Jamnik, ki je v četrtek tragično preminula med rolkarskim treningom na Norveškem. Mlada športnica je pretekli teden uspešno tekmovala na festivalu Blink na Norveškem, pred domačim svetovnim prvenstvom v Planici 2023 pa je bila prvič uvrščena tudi v slovensko A-reprezentanco.

Aleš Gros iz Skike kluba Slovenija je v objavi na Facebooku zapisal, da je bila Hana Mazi Jamnik izjemen talent v smučarskem teku. "Pred leti sem opazil njen veliki potencial in jo povabil v klub. Tam se je kmalu navezala na sina Anžeta in njuna ljubezen ju je še močneje povezovala skozi treninge in uspehe na tekmovanjih."

Foto: zajem zaslona

V nadaljevanju zapisa je nanizal največje dosežke mlade športnice, ki jo je označil za svetlo zvezdico slovenskega smučarskega teka.

"Lani je postala mladinska svetovna prvakinja na tekaških rolkah na deset kilometrov v prosti tehniki in vice prvakinja na 13 kilometrov v klasični tehniki v dolini Fiemme v Italiji. Letos se je uvrstila v A-ekipo in je začela trenirati z glavnim trenerjem Olo Vignom Hattestadom. Prejšnji teden je še zadnjič tekmovala na znanem festivalu Blink. Hana je bila tudi resna kandidatka za nastop na domačem svetovnem prvenstvu v Planici naslednje leto, kjer bi nastopala na daljših razdaljah. Zadnji dve sezoni je bila tudi suverena državna prvakinja na tekaških rolkah v absolutni kategoriji. V sezoni 2020−21 je zmagala med mladinkami na celinskem pokalu v Gomsu na petkilometrski razdalji v prosti tehniki."

V spomin na preminulo športnico so v klubu objavili serijo fotografij in video s podelitve medalj na lanskem svetovnem mladinskem prvenstvu na tekaških rolkah.

Vpis v žalno knjigo

S Smučarske zveze Slovenije so dopoldne sporočili, da bo prihodnji teden na njenem sedežu na Podutiški cesti 146 v Ljubljani odprta žalna knjiga za pokojno športnico. Vpis v knjigo bo mogoč od 16. do 19. avgusta med 9. in 14. uro.