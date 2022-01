Umrl ameriški pevec Meat Loaf

V 75. letu starosti je umrl Meat Loaf, ameriški pevec, glasbenik in igralec, čigar rojstno ime je bilo Marvin Lee Aday. Njegovo najbolj znano delo je balada I'd Do Anything for Love. Zaradi težkih razmer je živel pri babici in iz tega obdobja izhajajo številne zgodbe o tem, kako je pridobil svoj vzdevek Meat Loaf (mesna štruca).

Novico, da je priljubljeni pevec umrl v četrtek zvečer, je sporočil njegov dolgoletni agent Michael Greene. Zadnjih 24 ur so bili ob njem njegova žena Deborah, hčerki Pearl in Amanda ter drugi tesni prijatelj.

"Vemo, koliko je pomenil mnogim od vas, in resnično cenimo vso vašo ljubezen in podporo, ko se prebijamo skozi ta čas žalosti, skozi čas, v katerem smo izgubili tako navdihujočega umetnika in čudovitega moškega," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg pevske kariere zaigral tudi v filmih

V Dallasu rojeni umetnik je bil najbolj znan po albumu Bat Out of Hell, ki ga je produciral s prijateljem Jimom Steinmanom in je bil med 35 najbolj prodajanimi albumi v ZDA, prodali so ga v več kot 14 milijonih izvodov.

S hitom I'd Do Anything for Love iz leta 1993 si je prislužil tudi grammyja.

Zvezdnik je prodal več kot sto milijonov albumov po vsem svetu ter zaigral v filmih Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show in drugih, še poroča BBC.