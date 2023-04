Biden spet dviguje obrvi: "Gremo lizat svet. Opravimo to." #video

Ameriški predsednik Joe Biden si je na mednarodnem obisku Irske po banketu v nagovoru na dublinskem gradu v četrtek zvečer privoščil nov besedni spodrsljaj. Po večerji z državnimi uradniki je proti koncu svojega govora nekoliko nerodno izrazil svojo namero zavezanosti ZDA Irski, saj je to povedal z nekoliko neobičajnim izborom besed.

Videoposnetek si lahko pogledate tukaj:

"Ničesar ni, in to mislim iz dna srca, ničesar ni, česar naša naroda ne bi mogla doseči, če bi to storili skupaj. Resnično mislim tako," je dejal Biden in govor končal s še bolj nenavadnimi besedami. "Torej hvala vsem. Bog vas vse blagoslovi. In gremo, gremo lizat svet. Opravimo to. Hvala," je tudi po uradnem prepisu govora Bele hiše izjavil ameriški predsednik in požel gromek aplavz.

V angleščini lizati lahko pomeni tudi premagati v boju, tekmovanju

Marsikomu med občinstvom in komentatorji ni bilo jasno, kaj je Biden z izbranimi besedami želel povedati in kaj se mu je tedaj pletlo po glavi. Kot so namignili nekateri izmed gledalcev, je bil to le še en besedni spodrsljaj predsednika ZDA.

V skladu s spletnim slovarjem Cambridge pa ima nadomestna definicija besede lizati v angleščini tudi drug pomen, in sicer lahko premagati v tekmovanju, boju itd. Na to je verjetno v svojem govoru mislil ameriški predsednik Biden.

Nedavni predsednikov spodrsljaj se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je po nesreči pomešal All Blacks, novozelandsko ragbijsko ekipo, z Black and Tans, britansko policijsko skupino, znano po brutalni okupaciji Irske v 20. letih prejšnjega stoletja.