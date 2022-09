Predsednik ZDA se je na odru popolnoma zmedel #video

79-letni predsednik ZDA Joe Biden se je v sredo po govoru na konferenci gibanja za boj proti različnim boleznim znašel v zadregi. Po zahvali povezovalca se je na vsakih nekaj korakov ustavil in nato le nemo obstal. Zdelo se je, da se ne more odločiti, kaj naj stori. Svoje osebje je zato vprašal, ali naj raje ostane na odru ali sestopi z njega.

Posnetek je takoj obkrožil splet in mnogi so komentirali, da gre le še za en primer, ki kaže na Bidnovo telesno in duševno nezmožnost za predsedniško funkcijo.

V nedeljo je Biden v 60-minutnem intervjuju zavrnil namige, da je prestar ali neprimeren za ponovno kandidaturo leta 2024, in dejal: "Glejte me", poroča Daily Mail.

Na celotno situacijo se je odzval teksaški senator Ted Cruz, ki je pogosto kritičen do ameriškega predsednika Bidna. Na Twitterju je zapisal, da se mu to zdi strašljivo, in dodal: "To je naš vrhovni poveljnik."

Terrifying.



This is our Commander in Chief. https://t.co/JvQ4getqTH — Ted Cruz (@tedcruz) September 22, 2022

To ni prvič, da se je Biden obnašal nepredvidljivo

Kamera je nekaj mesecev nazaj že ujela Bidnova nerodna srečanja, vključno z dvema primeroma, ko je predsednik iztegnil roko, da bi jo podal nevidni osebi.

Na dogodku v Beli hiši je takrat po ravno končani karanteni Biden očitno pozabil, da je že podal roko vodji senatne večine Chucku Schumerju, in še drugič z zmedenim izrazom na obrazu iztegnil roko, ko se je newyorški demokrat obrnil stran.

Podoben primer se mu je zgodil tudi po zaključku govora v Severni Karolini, kjer se je obrnil na desno in iztegnil roko, medtem ko je strmel v prostor in se sprehajal po odru, preden ga je dokončno zapustil.

Težave s suknjičem in vožnjo s kolesom

Poleg omenjenih primerov so mnogi kot dokaz slabšega fizičnega stanja izpostavili tudi Bidnov pripetljaj avgusta, ko se je skoraj minuto trudil obleči suknjič – težave je imel tudi ob pomoči prve dame Jill Biden. Letos junija pa je med vožnjo s kolesom v Rehoboth Beachu v zvezni državi Delaware padel na tla.