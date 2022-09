Vlada pri odpoklicu Kajzerja kršila zakon

Vprašanje o tem, kako komentirajo določbe zakona o zunanjih zadevah in kršenje zakona vlade pri odpoklicu veleposlanika Toneta Kajzerja, smo naslovili na ministrstvo za zunanje zadeve, na kabinet predsednika vlade in urad predsednika republike. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Kaj točno določa 45. člen zakona o zunanjih zadevah, po katerem je bil odpoklican veleposlanik ZDA Tone Kajzer, si lahko preberete spodaj:



17. člen (vodja diplomatskega predstavništva)



(1) Diplomatsko predstavništvo vodi veleposlanik oziroma veleposlanica (v nadaljnjem besedilu: veleposlanik).



(2) Veleposlanik je postavljen za dobo do štirih let, ki se lahko podaljša, če razmere tako narekujejo, vendar ne za dlje kot dve leti. O podaljšanju odloči minister za zunanje zadeve. Veleposlanik je lahko izjemoma odpoklican pred potekom časa postavitvena podlagi lastne prošnje, predloga države sprejemnice ali zaradi kršitve posebnih obveznosti in prepovedi iz 45. člena tega zakona. Predlog za odpoklic iz prejšnjega stavka pripravi minister za zunanje zadeve, določi pa ga vlada po posvetovanju s predsednikom republike.

Vlada je Kajzerja odpoklicala, potem ko naj bi ta predsedniku stranke SDS Janezu Janši posredoval vsebino diplomatske depeše, ki je zadevala prošnjo predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, da se njena kandidatura objavi na vidnem mestu na veleposlaništvu za zbiranje podpisov za podporo. Depešo z navodilom ambasadam je Janša objavil na Twitterju.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je zaradi kršenja zakona predlagala predčasen odpoklic Kajzerja. Na vprašanje, ali je Kajzer dejanje priznal, je odgovorila, da veleposlanik na pogovoru o tem ni govoril. Četudi morda sam ni posnel depeše in je poslal naprej, pa je dovolil, da je nekdo uporabil njegov računalnik in naslov, je dodala.

Zunanje ministrstvo je po objavi našega članka Veleposlanik Kajzer: Odhajam z dvignjeno glavo zanikalo očitke, da so poskušali prikrivati pomoč eni od morebitnih kandidatk in da je nastal vtis, da je zunanja ministrica Fajonova diplomatsko mrežo, vlada pa svojo moč, zlorabila za agitacijo za le eno kandidatko, in sicer Pirc Musarjevo. Očitke so označili za neresnične in zavajajoče.

Pahor odpoklic podpisal, a Goloba opozoril na nepravilnosti

Predsednik republike Borut Pahor je odpoklic Kajzerja v skladu z določili 45. člena zakona o zunanjih zadevah v torek sicer podpisal, a Robertu Golobu v telefonskem pogovoru izrazil nezadovoljstvo, ker se o odločitvi niso predhodno posvetovali z njim. Tega niso storili, čeprav to določa zakon.

Poleg tega Pahor meni, da je šlo pri tej odločitvi za nesorazmeren ukrep, saj očitana kršitev ni imela škodljivega vpliva na zunanjepolitične interese Slovenije.

Pirc Musarjevi ni všeč, da je dokument v roke dobil Janša

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je v sredo v oddaji Dnevnik na TV Slovenija dejala, da ji "zagotovo ni prav, da tovrstne depeše romajo v roke tistih, ki do tega nimajo pravice".

Na depeši, ki jo je na Twitterju objavil Janša, sicer ni bilo nikakršne oznake, da gre za zaupen dokument, niti depeša ni vsebovala nobenega zaupnega ali osebnega podatka. Je pa ljudi po svetu obvestila, kam lahko oddajo svoj podpis za Pirc Musarjevo in ne tudi druge predsedniške kandidate, ki o tej možnosti zbiranja podpisov niso bili obveščeni.