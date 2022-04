"Zmedeni" Joe se je želel rokovati z ... nikomer

Ravno pred zmedeno gesto je 79-letni ameriški predsednik trdil, da je kot profesor delal na Univerzi v Pensilvaniji, čeprav nikoli ni poučeval. Prav zato mnogi nasprotniki, predvsem republikanci, vedno manj zaupajo njegovim kognitivnim sposobnostim.

Ko je v četrtek predsednik Biden zaključil z govorom v mestu Greensboro v Severni Karolini, se je, potem ko je pozdravil navzoče, obrnil in želel seči v roko "imaginarni" osebi, ki pa je na odru ni bilo. Ameriškemu predsedniku ni preostalo drugega, ko je ugotovil, da na odru ni nikogar, da lahko z njega odide brez rokovanja.

Biden na Univerzi v Pensilvaniji ni poučeval običajnih razredov, ampak je opravil več javnih razprav v kampusu, večinoma na dogodkih za več tisoč ljudi, poroča Philadelphia Inquirer. Denarne nagrade je dobil v letih 2017, 2018 in v začetku leta 2019. Skupaj je torej z nejasno določeno službo na univerzi zaslužil milijon dolarjev.

Joe Biden says he was a "full professor" at UPenn.



Not only did he never teach a class at the university, but one article at The Daily Pennsylvanian from his time there featured the headline “No One Is Really Sure What Joe Biden Will Be Doing At Penn.” pic.twitter.com/5G0f8dTkGw