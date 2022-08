Spet slaba novica za 79-letnega Bidna

V četrtek se je ameriški predsednik Joe Biden po dveh tednih znova testiral na koronavirus. Še vedno je pozitiven, so sporočili iz Bele hiše.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/KaSEFpDJ8f — The White House (@WhiteHouse) August 4, 2022

Njegov zdravnik Kevin O'Connor je zatrdil, da se Biden sicer počuti dobro, poroča Reuters. Biden se je po 21. juliju, ko je prvič izvedel, da je okužen, testiral še dvakrat, in sicer prejšnjo soboto in včeraj in ostaja pozitiven. O'Connor to pojasnjuje kot ponavljajoči se primer, opažen pri majhnem odstotku bolnikov, ki jemljejo protivirusno zdravilo Paxlovid.