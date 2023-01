Premoženje se jim vsak dan le povečuje #video

Po poročilu organizacije Oxfam in Svetovne banke se je izredna revščina od leta 2020 povečala prvič v četrt stoletja. Zelo poveden je podatek, da je Elon Musk, najbogatejši človek na svetu, med letoma 2014 in 2018 plačeval davke po triodstotni stopnji, prodajalka moke iz Ugande, ki na mesec zasluži komaj 74 evrov, pa mora od svojega dobička odšteti skoraj 40 odstotkov. Več v zgornjem videu iz informativne oddaje Planet 18.

95 korporacij, ki prodajajo hrano in energente, je lani podvojilo prihodke, za nas pa so kljub krizi in ukrepom vlad osnovne potrebe čedalje dražje.

Gabriela Bucher iz organizacije Oxfam: "Sistem, v katerem živimo že vrsto let, je sistem, ki daje prednost bogatejšim, govorim o enem odstotku, o 80 milijonih od osmih milijard vseh ljudi. Ti ljudje se znajdejo v vseh okoliščinah. V dobrih in slabih časih se odrežejo odlično. V dežju, ali ko posije sonce, milijarderjem je vedno dobro. In to smo lahko opazili tudi med epidemijo."

Premoženje najpremožnejših se vsak dan poveča za dve milijardi evrov in pol, vsak deseti Zemljan pa je ob tem lačen.

