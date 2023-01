V državi se krepi sindikalni boj #video

Vsi so nezadovoljni s plačami in razmerami v zdravstvu, od vlade pa zahtevajo, da takoj uskladi razliko do štirih plačnih razredov, so poročali v informativni oddaji Planet 18.

Ne razumejo ignorance vlade in neenakopravnega odnosa. Z decembrskim dogovorom so namreč vsem skupinam v zdravstvu, med drugim tudi zdravnikom, dvignili plače, izpadle so le medicinske sestre. V primeru nesodelovanja medicinske sestre napovedujejo nadaljevanje protestnih akcij, tudi stavko.

V tem trenutku imajo zgolj eno zahtevo. Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) Slavica Mencingar pravi: "Ta trenutek zahtevamo samo razliko do dviga štirih plačnih razredov, to pomeni konkretno, da medicinska sestra v ambulanti ali bolnišnici, ki je dobila samo en plačni razred, dobi razliko do štirih plačnih razredov, vse preostalo pa se pogovarjamo v okviru prenove plačnega sistema."

Želijo si tudi urejena delovna mesta, kjer bodo točno vedli, kaj je njihovo delo. Tudi zato ta shod, ki bo potekal v Ljubljani. Odpovedan bo le, če bodo z vlado dosegli dogovor, v nasprotnem primeru bodo aktivnosti še stopnjevali in niti stavka ni povsem izključena.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite predstavitev zdravstvene reforme, govora bo o preiskavi, povezani s predsednikom vlade, in o morebitni interpelaciji ministrice za kulturo. Ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.