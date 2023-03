Omenjeno pravilo upraviteljem skladov dovoljuje ali priporoča, da pri sprejemanju naložbenih odločitev upoštevajo okoljske in družbene dejavnike.

Biden: To ni sporno, to je zdrava pamet

"Upravitelji pokojninskih načrtov bi morali imeti možnost, da upoštevajo vse dejavnike, ki povečujejo finančne donose za upokojence po vsej državi. To ni sporno, to je zdrava pamet," je v sporočilu o vetu dejal Biden. Pravilo bo zdaj veljalo, ker v kongresu ni dovolj glasov za zavrnitev predsednikovega veta. Za to je namreč potrebna dvotretjinska večina v obeh domovih.

Večja investicijska podjetja že nekaj časa upoštevajo omenjene dejavnike, saj so se odzvala na pozive strank, ki želijo podpirati družbeno odgovorne naložbe in menijo, da so naložbe, na primer v industrijo fosilnih goriv, dolgoročno tvegane.

Biden razveljavil pravilo sprejeto v času Trumpa

Prejšnja vlada Donalda Trumpa je poskušala upraviteljem pokojninskih skladov preprečiti takšna ravnanja in je sprejela pravilo, ki je večjim pokojninskim skladom prepovedalo vlaganje na ta način. Biden je to razveljavil.

Ko so republikanci januarja prevzeli nadzor nad predstavniškim domom, so uporabili postopek, ki kongresu omogoča, da se opredeli do predpisov, ki še niso začeli veljati. Ukrep je nato prešel v senat, ki ga tesno nadzorujejo demokrati, vendar sta Joe Manchin iz Zahodne Virginije in Jon Tester iz Montane glasovala z republikanci.

V zadnjih vladah se je število vetov v primerjavi s preteklostjo precej zmanjšalo. Nekdanji predsednik Jimmy Carter je v štirih letih denimo vložil veto na 31 zakonov. Vsi trije zadnji predsedniki pa so jih vložili po okrog deset.