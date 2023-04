Biden ob obletnici velikonočnega sporazuma na irski otok

Joe Biden, ki je irskega porekla, namerava v Belfastu poudariti pripravljenost ZDA, da podprejo gospodarski potencial Severne Irske v korist vseh skupnosti, so pred obiskom sporočili iz Bele hiše. Dogodkov v Belfastu naj bi se udeležila tudi nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V sredo bo nato Biden odpotoval še na Irsko, kjer se bo srečal s predsednikom vlade Leom Varadkarjem, ki je sredi marca obiskal Belo hišo na tradicionalnem obisku ob prazniku sv. Patrika.

"Biden bo med obiskom razpravljal o tesnem sodelovanju med državama pri vseh skupnih globalnih izzivih. Imel bo tudi različne obveznosti, med drugim v Dublinu, okrožju Louth in okrožju Mayo, kjer bo imel nagovor v počastitev globokih zgodovinskih vezi, ki povezujejo naše države in ljudi," je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre.

Varadkar: Biden nam je vedno stal ob strani

Varadkar je Bidnov obisk označil kot "priložnost, da doma pozdravijo velikega irsko-ameriškega predsednika". "Več desetletij in še danes je Biden podpiral prizadevanja za mir na Irskem. Stal nam je ob strani, tudi ko smo se spopadali s težkimi posledicami brexita," je dejal.

Med drugim si želi, da bi obisk spodbudil obnovo delovanja severnoirskih institucij. Stranka severnoirskih protestantskih unionistov DUP namreč zaradi nestrinjanja s severnoirskim protokolom trenutno zavrača sodelovanje v vladi pod vodstvom republikanske stranke Sinn Fein.

Severno Irsko je od konca 60. do 90. let prejšnjega stoletja pestilo nasilje med katoličani in protestanti, posebej med Irsko republikansko armado na eni in unionističnimi paravojaškimi skupinami na drugi strani. Krvavi konflikt se je končal s podpisom velikonočnega sporazuma 10. aprila 1998.