Sunak ob obletnici velikonočnega sporazuma: Dogovore je treba uresničevati

Severna Irska sicer ostaja politično razdeljena, saj je zaradi spora glede severnoirskega protokola po brexitu že več kot leto dni brez vlade.

Biden bo obiskal Severno Irsko

Sunak je zato danes opozoril na potrebo po "podvojitvi naših prizadevanj" za uresničitev obljube, ki je bila dana ob podpisu sporazuma 10. aprila 1998. Dogovore o vladanju je treba uresničevati, je dejal.

Kot je poudaril, ima sporazum, ki je prinesel mir po desetletjih nasilja na Severnem Irskem, še vedno "ogromno mednarodno podporo", kar dokazuje tudi napovedani obisk ameriškega predsednika Joeja Bidna ob obletnici.

Biden bo po napovedih prispel v torek in najprej obiskal Belfast na Severnem Irskem, nato pa odpotoval še na Irsko, kjer se bo srečal s premierjem Leom Varadkarjem.

Severnoirska policija svari pred morebitnimi terorističnimi napadi

Še pred Bidnovim obiskom je London konec marca dvignil stopnjo teroristične ogroženosti na Severnem Irskem, severnoirska policija pa je v petek poročala, da je prejela informacije, da so za velikonočni ponedeljek načrtovani teroristični napadi.

Severno Irsko je od konca 60. do 90. let prejšnjega stoletja pestilo nasilje med Irsko republikansko armado (Ira) in unionističnimi paravojaškimi skupinami, privrženimi vladi v Londonu. Konflikt med katoliško in protestantsko skupnostjo, ki se je končal s podpisom velikonočnega sporazuma, so zaznamovali pogosti krvavi napadi na Severnem Irskem in tudi na britanskem otoku.