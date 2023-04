Bogomil Ferfila o Bidnu: Možje iz ozadja vlečejo poteze namesto njega

"Vnovična kandidatura Joa Bidna je bila pričakovana glede na vrh demokratske stranke, ki ga podpira. Lahko rečemo, da je zmagala strankarska logika, vprašanje pa je, s kakšnim namenom ga podpirajo. Biden v svoji stranki nima konkurence, kar lahko pomeni, da demokratski stranki stanje brezvladja z njegove strani ustreza. Zdi se, da možje iz ozadja vlečejo poteze namesto njega in eden takšnih je zagotovo ameriški zunanji minister Anthony Blinken," je včerajšnjo novico o vnovični kandidaturi 80-letnega Joa Bidna za Siol.net komentiral politolog, ekonomist in obramboslovec Bogomil Ferfila.

Ameriške stranke so drugače strukturirane in delujejo drugače kot evropske politične stranke. Če pri nas velja pravilo, da je vrh stranke politično aktiven, da predsednik stranke postane predsednik vlade ali minister v koaliciji, v ZDA tega ni. Na primarnih volitvah predsedniških kandidatov izberejo kandidata, ki s stranko lahko nima čisto nič, je pa pri ljudeh izredno priljubljen. Takšen primer je Joe Biden, ki ga je stranka izbrala za kandidata, za katerega menijo, da bo imel največ podpore pri ljudeh, ni pa nujno popularen znotraj stranke.

"Pri Bidnu je očitno, da nima zadostnega stika z realnim življenjem, spomnimo se lahko samo nekaj njegovih spodrsljajev, vrh demokratske stranke pa kljub temu, presenetljivo, njegovo kandidaturo zelo podpira. V svoji stranki nima konkurence, kar pomeni, da demokratski stranki stanje brezvladja z njegove strani ustreza. Zdi se, da možje iz ozadja vlečejo poteze namesto njega in eden takšnih je zagotovo ameriški zunanji minister Anthony Blinken," je pojasnil Bogomil Ferfila, profesor ameriških študij na Fakulteti za družbene vede.

Raziskave javnega mnenja sicer kažejo drugačno sliko. Kljub temu, da naj bi stranka izbrala kandidata, ki je ljudem všeč, pri volivcih tega ni zaznati, je jasen Ferfila. Več kot polovica demokratskih volivcev namreč smatra, da je Biden prestar in nesposoben za opravljanje predsedniške službe. Star je 80. let, predsedniški mandat pa bi, v primeru vnovične zmage, zaključil z 84. leti. Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki je kandidaturo napovedal že novembra lani, je sicer samo štiri leta mlajši od Bidna.

Mladi za večjo socialno varnost

Po mnenju Ferfile demokrati predvidevajo, da bo Biden, tako kot mu je enkrat že uspelo, tudi v drugo lahko premagal Trumpa. "Pomislil sem celo, da so demokrati zanalašč skonstruirali nedavni sodni proces proti Trumpu in ga s tem prikazali kot mučenika, da bi ga potem republikanci izbrali za predsedniškega kandidata, ki bi ga Biden lahko premagal. Trump ima manjše možnosti za zmago proti Bidnu, kot recimo drugi najbolj resen izzivalec, floridski guverner Ron DeSantis, ki je po mojem mnenju sicer boljši kandidat."

Po besedah Ferfile je ameriška demokratska stranka v štirih letih naredila velik korak naprej, s čimer povzroča sive lase republikancem. Biden je namreč tudi s pomočjo podpredsednice Kamale Harris začel program izgradnje socialnovarstvene mreže v ZDA, ki predvideva brezplačen vrtec in šolski sistem, več socialne pomoči ...

Sogovornik je spomnil na nedavne vmesne volitve, na katerih je bil Biden izredno uspešen: "Izgubil je sicer nekaj sedežev v predstavniškem domu, vendar bistveno manj kot Obama ali Clinton, ki smo ju imeli za zelo uspešna demokratska predsednika. Biden je bil na teh volitvah izredno uspešen, ker so na volišča v velikem številu prišli predvsem mladi, ki so podprli projekt demokratske stranke uvajanja večje socialne varnosti. ZDA kot edina razvita zahodna država tega ni imela, ljudje pa si želijo večje socialne varnosti. Domnevam, da je to lahko zelo močan magnet za podporo demokratskemu kandidatu. Po mojem mnenju Trump s svojimi starimi recepti ne bo mogel premagati demokratskega predstavnika, ne glede na to, ali bo to Biden ali kdo drug."

Zakaj Trump?

V primeru, da se kalkulacija demokratom izide in Biden dobi nov mandat v Beli hiši, to pomeni nadaljevanje dosedanje politike. Po mnenju Ferfile je za ZDA na notranjepolitičnem področju to korak v pravo smer, medtem ko bi bil na zunanjepolitičnem področju boljša izbira Trump. In zakaj Trump?

"Morda je imel drugačne svetovalce, ki so glavnima nasprotnikoma ZDA, torej Kitajski in Rusiji, v smislu jedrskih velesil priznavali nek status, da z njima ne začenja vojne. Trump je absolutno sprožil trgovinsko vojno s Kitajsko, vendar je upošteval jedrsko moč obeh velesil in se z orožjem nikoli ni igral. Za časa Trumpa ni bilo vojaških napetosti in nobene vojne."

Po mnenju sogovornika je situacija med Rusijo in Ukrajino za ZDA ugodna, stane jih le orožja in denarja. Ob tem opozarja, da se podobno lahko zgodi med Kitajsko in Tajvanom, ki ga ZDA oborožuje. "Če to pritegne še Japonce, Južno Korejo, Avstralijo in Novo Zelandijo, so oni pred regionalno vojno, ZDA pa je le opazovalec. Bidnova ekipa je po mojem mnenju v veliki meri pripomogla k začetku vojne v Ukrajini in upamo lahko, da ne bomo na Tajvanu priča enaki situaciji. To je namreč način zaustavljanja Kitajske in njene najmočnejše zaveznice Rusije. A če je ta način vojna, potem način ni pravi."

Ferfila je izpostavil, da je v trenutni krizi, ki vlada v Evropi, ZDA kot glavnega ekonomskega konkurenta eliminirala Nemčijo in EU, ki s takšnimi cenami energentov, kot jih ima, ne more več konkurirati ameriškim proizvodom. "Evropa in Nemčija sta izpadli iz konkurenčne tekme na svetovnih trgih, če sprožijo podobno vojno še v Aziji, v enak položaj postavijo še Kitajsko in posledično ZDA kraljuje na svetovnih gospodarskih trgih. To so kalkulacije, ki so izredno nevarne in v primeru izvolitve Bidna lahko pričakujemo samo nadaljevanje trenutne zunanje politike z ministrom Blinknom na čelu. Delovanje ZDA na zunanjepolitičnem področju ocenjujem kot izjemno nevarno in na spolzkem terenu. Med uporabo klasičnega in taktičnega jedrskega orožja je zelo tanka meja," je sklenil Ferfila.