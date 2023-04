Slovenska vlada v tajnosti v Ukrajino dostavila 20 oklepnikov

Slovenska vlada je po neuradnih informacijah 24ur.com v popolni tajnosti v Ukrajino dostavila 20 oklepnikov tipa Pandur. Slovenski Valuki so bili v slovenski vojski 24 let in so najmlajše orožje, ki ga je Slovenija poslala Ukrajini. Namenjeni so za prevoz pehote, ščitijo jo pred protipehotnimi minami ter pehotnim orožjem do kalibra 12,7 milimetra.

Na 24ur. com pišejo, da vlada donacije še ni uradno potrdila, so pa iz neuradnih virov izvedeli, da so oklepniki v Ukrajino v popolni tajnosti prispeli v tem tednu. Priprava je trajala več mesecev. Najprej so jih v eno od sosednjih držav pripeljali z letali C17, v enega od letal so lahko spravili štiri Valuke. Vmesni postanek naj bi bil v enem od dveh logističnih zbirnih centrov za pomoč Ukrajini na Poljskem ali Slovaškem.

Ukrajina je pripravljena na pomladno ofenzivo

Izvedeli so tudi, da se je transport zaradi dogodkov v Sudanu nekoliko zavlekel, a je Sloveniji ta teden v Ukrajino uspelo dostaviti še zadnji oklepnik. Ukrajinci jih bodo uporabili v pomladni ofenzivi, ki naj bi se zgodila v prihodnjih nekaj tednih.

Ukrajina je sicer s pomočjo zaveznikov, gre za kar 50 držav, vključno s Slovenijo, zbrala dovolj oklepa, orožja in opreme za devet novih manevrskih brigad. Samo v zadnjem času so dobili dodatnih 230 zahodnih tankov in 1.500 oklepnikov.

Doseg Valukov je precej velik, po cesti okoli 600 kilometrov, po brezpotju pa med 200 in 300 kilometri. Valuki so sestavni del lahkega pehotnega bataljona, ki ga je Slovenija okrepila z vozili JLTV Oshkosh, s slovenskim imenom Perun. V uporabi jih imamo 38, kmalu pa naj bi dobavili še dodatnih 37.