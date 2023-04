Prepovedali ruske zastave, zbirali bodo denar za Ukrajino

Prireditelji najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu v Wimbledonu bodo ukrajinskim teniških igralkam in igralcem letos namenili dodatno pomoč, potem ko so pred mesecem dni odpravili prepoved igranja športnicam in športnikom iz Rusije in Belorusije, ki je bil v veljavi lani zaradi ruskega vojaškega posredovanja na Ukrajino. Prireditelji Wimbledona so sporočili, da bodo od vsake prodane vstopnice en funt namenili za pomoč Ukrajini, po tej poti bi tako zbrali več kot 500.000 funtov oziroma 565.000 evrov.

V času teniškega turnirja na sveti travi bosta dve sobi v uradnem hotelu brezplačno na voljo ukrajinskim športnicam in športnikom, prav tako tudi vsi prostori za vadbo v času teniške sezone na travnati površini.

Vsi igralci in igralke iz Rusije in Belorusije se bodo lahko prijavili za letošnji nastop v Wimbledonu, ki se bo začel tretjega julija, a bodo lahko nastopili kot "nevtralni športniki" in pod določenimi pogoji. Eden izmed teh je tudi prepoved izražanja podpore ruski invaziji na Ukrajino. Prepovedano bo udi izobešanje ruske in ukrajinske zastave.