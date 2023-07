Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V trčenju tovornega in osebnega vozila sta v četrtek popoldne na magistralni cesti med Danilovgradom in Nikšićem v Črni gori umrla državljanka Slovenije in državljan Srbije, je sporočila črnogorska policija. Poškodovanih je bilo šest ljudi, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.