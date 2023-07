V hudi prometni nesreči na Hrvaškem umrl 11-letni slovenski otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na hrvaški avtocesti A2 Zagreb–Krapina, pri izvozu Mokrice, se je preteklo soboto okoli 18. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 11-letni slovenski otrok, so sporočili s krapinsko-zagorske policijske uprave. 11-letnik je bil sopotnik v kombiju, ki ga je vozil 38-letni Slovenec.

38-letni slovenski državljan je vozil kombi iz smeri Zagreba proti Krapini in delno zapeljal z voznega na odstavni pas. S sprednjim desnim delom je trčil v tovorno vozilo, ki je zaradi okvare stalo na odstavnem pasu. Kombi je pri tem odbilo v bočni del polpriklopnika, pristal je v odtočnem kanalu ob cesti.

11-letni otrok je ob trku padel iz vozila, zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. 38-letnega voznika kombija so prepeljali v Splošno bolnišnico Zabok. Truplo 11-letnega Slovenca so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu.