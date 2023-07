Voznik trčil v goste na terasi lokala, trije ljudje poškodovani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prometno nesrečo, ki se je zgodila v četrtek popoldne na enem od bencinskih servisov v Ivančni Gorici, je po do zdaj zbranih obvestilih povzročilo vozilo, ki ga je zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo z vozišča. Vozilo je trčilo v objekt bencinskega servisa in teraso gostinskega lokala, pri tem pa poškodovalo tri ljudi, so sporočili s policije.