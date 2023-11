Norost na Celjskem: zelo pijan vozil kar 240 kilometrov na uro

V nedeljo okrog 23. ure so celjski policisti na območju Tepanja ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je po avtocesti divjal s hitrostjo 240 kilometrov na uro, kar pomeni, da je omejitev hitrosti presegel za kar 110 kilometrov na uro. Ne le to, preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel voznik v krvi kar dva promila in pol alkohola.

S Policijske uprave Celje so ob tem sporočili, da je neprilagojena hitrost na slovenskih cestah še vedno med glavnimi razlogi za prometne nesreče, še zlasti tiste z najhujšimi posledicami. "Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da je divjanje še posebej nevarno v kombinaciji z vožnjo pod vplivom alkohola. "Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot sicer, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasni odzivi, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot in drugo," so opozorili ter voznike pozvali, naj upoštevajo omejitve hitrosti in nikar ne vozijo, če so pred tem uživali alkoholne pijače.