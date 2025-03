Kaj je naredil pijani Dolenjec, da je dobil več kot 3.000 evrov kazni?

Policisti so v četrtek obravnavali opitega voznika, ki je povzročil nesrečo v Novem mestu. Kasneje je z nevarno vožnjo ogrožal tudi voznike na območju Brežic. Ko so ga izsledili, sprva ni upošteval znakov policije, nato se je ustavil na dvorišču hiše, kjer so ga morali obvladati s prisilnimi sredstvi. Izrekli so mu več kot tri tisoč evrov globe.

Policisti so bili v četrtek okoli 16.30 obveščeni, da naj bi na Seidlovi cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila trčil v avtomobil voznice, ki je ustavila ob rdeči luči na semaforju. Voznik, ki naj bi kazal očitne znake alkoholiziranosti, je po trčenju ustavil, potem pa odpeljal, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kljub pozivom policistov se ni ustavil

Kasneje so policisti prejeli obvestilo voznika, da naj bi na območju Brežic prav tako voznik osebnega avtomobila iste znamke z nevarno vožnjo ogrožal preostale udeležence v prometu, vijugal po cesti in večkrat zapeljal prek robnika. O kršitelju je operativno-komunikacijski center takoj obvestil policiste na širšem območju.

Na območju Brežic so ga izsledili ter ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, česar pa ni upošteval in je nadaljeval vožnjo do Dednje vasi, kjer je ustavil na dvorišču stanovanjske hiše.

Odklonil je preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled, zato je prespal na policijski postaji

Ker ni upošteval opozoril in ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. 48-letnemu kršitelju so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje tega odklonil, prav tako je odklonil odrejen strokovni pregled. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu odvzeli vozniško dovoljenje.

Zaradi kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa ter zakona o varstvu javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog ter na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve je določena globa v višini 3.110 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 26 kazenskih točk.