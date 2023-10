Pretresljiv posnetek s slovenske ceste. "Zakaj se obnašamo tako?"

Danes zjutraj je bila zaradi prometne nesreče hitra cesta Izola-Koper med priključkoma Semedela in Koper center proti Ljubljani zaprta zaradi prometne nesreče. Dars je objavil posnetek, iz katerega je razvidno, da je osebni avtomobil na uvozu na cesto hotel zapeljati v napačno smer, v tem trenutku pa je vanj trčil drug osebni avtomobil. Bolj kot sama vožnja v napačno smer, ki je prav tako pereč problem, Zavod Reševalni pas v konkretnem primeru skrbi dejstvo, da se je mimo nesreče peljalo najmanj šest vozil, ne da bi kdo ustavil in pomagal.

Nesreča se je zgodila pri predoru Markovec, povzročila pa jo je 60-letna domačinka, ki se je z osebnim avtomobilom peljala od Semedele po uvoznem kraku hitre ceste proti Ljubljani, prečkala vozni pas, na pospeševalnem pasu polkrožno obrnila in se želela odpeljati proti Izoli. V tem trenutku je po hitri cesti iz smeri Izole pravilno pripeljal 50-letni voznik osebnega avtomobila in trčil vanjo.

60-letnica je utrpela hude poškodbe in je bila odpeljana v izolsko bolnišnico, 50-letni voznik pa je bil lažje poškodovan. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Zavod Reševalni pas: Mimo je peljalo vsaj šest vozil

O nesreči je zaskrbljeno poročal Zavod Reševalni pas, in sicer jih, kot so zapisali na omrežju X, skrbi dejstvo, da je mimo nesreče, katere udeleženca sta potrebovala pomoč, peljalo vsaj šest vozil, ne da bi kdo nudil pomoč ali zavaroval kraj, da ne bi prišlo do dodatnega naleta. “Zakaj se obnašamo tako?”, so se vprašali.