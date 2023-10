V Avstriji nesreča slovenskega letala #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na delu 70 reševalcev in dva helikopterja

Manjše slovensko letalo je včeraj zvečer strmoglavilo na avstrijskem Koroškem. V njem sta bila 21-letna Uzbekistanca, ki sta nesrečo preživela in so ju huje poškodovana odpeljali v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila včeraj pozno zvečer pri kraju Bösenort v občini Diez pri Celovcu, je sporočila avstrijska policija. V letalu sta bila Uzbekistanca, oba stara 21 let. Vzrok nesreče še ni znan, pristojni organi pa so zaradi preiskave nesreče letalo zasegli. Oba potnika sta nesrečo sicer preživela, a so ju huje poškodovana odpeljali v bolnišnico.

Reševanje je bilo zaradi nedostopnega terena na nadmorski višini tisoč metrov precej zahtevno. Pri reševanju je sodelovalo kar 70 gasilcev in policistov, uporabili so tudi dva helikopterja.

Letalo je proti Avstriji vzletelo iz Maribora

Letalo evektor sportstar RTC je ob 17.30 vzletelo z letališča v Mariboru, je poročal avstrijski Kronen Zeitung. Imelo je slovensko registrsko oznako S5-DNS. Po informacijah slovenskega letalskega portala Sierra5 je bilo v lasti letalske šole in tudi uporabljali so ga večinoma za šolske polete.

Foto: Bergrettung Bad Eisenkappel