V Kamniku vlak do smrti povozil kolesarko

Nesreča se je zgodila nekaj pred 14. uro na zaznamovanem prehodu ceste čez železniško progo v križišču Ljubljanske in Korenove ceste v Kamniku, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Kot so pojasnili, je po do sedaj zbranih obvestilih kolesarka vozila po Ljubljanski cesti v smeri Podgorja. Zapeljala je mimo stoječe kolone vozil pred spuščeno zapornico pred prehodom ceste čez železniško progo. Mimo zapornice je zapeljala na tire v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane proti Kamniku pripeljal potniški vlak, ki je kljub zaviranju trčil vanjo.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik so zavarovali kraj dogodka, izvedli zaporo ceste in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Kamnik pri oživljanju ponesrečene osebe, pa so navedli v Upravi RS za zaščito in reševanje.