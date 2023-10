Zaradi nesreče zaprta dolenjska avtocesta

Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med priključkoma Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod proti Obrežju, poroča prometno-informacijski center. Iz Policijske uprave Novo mesto so za STA sporočili, da je bilo v nesreči udeleženo tovorno vozilo in da nihče ni bil poškodovan.

Promet na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran tudi med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. V nesreči sta bili udeleženi osebno in tovorno vozilo. Dve poškodovani osebi so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo. Promet trenutno poteka po prehitevalnem pasu, so sporočili iz novomeške policijske uprave.