"Če se odpravljate proti Primorski, previdno!" opozarjajo na promet.si. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru sta namreč zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po enem pasu. Nastaja zastoj, ki sega že do Ljubljane. Proti Kopru je predvidena zamuda dve uri in pol.