S šestimi migranti v avtomobilu po avtocesti z 220 kilometri na uro

Novomeški policisti so v ponedeljek nekaj po 21. uri obravnavali voznika, ki na dolenjski avtocesti ni upošteval njihovih navodil, naj ustavi, ampak je pospešil in odpeljal naprej. Ustavila ga je šele okvara vozila. Vozil je tudi okoli 220 kilometrov na uro. V avtu so policisti odkrili šest migrantov, so sporočili s PU Novo mesto.