Kako boste po novem prečkali državno mejo

Ob vračanju iz Hrvaške vas bodo od polnoči naprej ustavili policisti in pregledali dokumente. Tako bo vsaj deset dni, saj Slovenija na meji s Hrvaško in tudi na meji z Madžarsko ponovno uvaja začasni notranji nadzor. To v praksi pomeni, da bodo policisti na nekaterih mejnih prehodih stalno, na drugih pa le občasno pregledovali dokumente in na podlagi določenih indikatorjev presojali, ali gre za osebe, ki bi bile lahko povezane s kriminalom ali terorizmom. Ob tem obljubljajo, da bodo z uvedbo nadzora poskušali čim manj zagreniti življenje prebivalcem ob meji, ki državno mejo prehajajo večkrat dnevno.

Od danes od polnoči bo policija pri vstopu v državo na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko ponovno izvajala sistematični nadzor. To pomeni, da bodo policisti pregledovali dokumente in ugotavljali morebitne indikatorje, ali so med tistimi, ki prečkajo mejo, morda osebe, ki bi bile lahko kakorkoli povezane z razlogom, zaradi katerega se je Slovenija odločila za ponovno vzpostavitev mejnega nadzora.

Razlogov za takšen korak je sicer več, od terorističnega napada v Franciji in Bruslju, izbruha nasilja na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma do bojazni, da bi Slovenija ob zaprti avstrijski in italijanski meji kot zadnja država na balkanski migracijski poti postala begunski žep. Pred nami je ponoven notranji nadzor na meji napovedala Italija, medtem ko Avstrija nadzor na meji s Slovenijo izvaja že od leta 2015 in ga je pred kratkim podaljšala še za pol leta.

Odlok o ponovni uvedbi notranjega nadzora na slovenski meji s Hrvaško in Madžarsko je bil v uradnem listu objavljen včeraj, kar pomeni, da ima Slovenija zdaj nadzor na vseh svojih mejah.

Nadzor na notranjih mejah izvajala tretjina članic schengenskega območja. Bistvo tega začasnega ukrepa, ki bo v Sloveniji trajal od 21. oktobra do 30. oktobra 2023, je preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. Foto: STA ,

Nadzor na mejnih prehodih bo ciljno usmerjen

Na nekaterih mejnih prehodih bo policija stalno prisotna, na drugih le občasno. "Na glavnih prehodih bodo policisti stalno prisotni, izvajali bodo mejno kontrolo. Preverjali bodo dokumente in ugotavljali morebitne indikatorje, ali so med tistimi, ki prečkajo mejo, tudi osebe, ki bi bile lahko kakorkoli povezane s samim razlogom, zakaj smo ponovno uvedli nadzor. Policisti bodo v vseh primerih lahko preverjali dokumente in ugotavljali, ali je oseba upravičena do prehoda notranje meje," je v radijski oddaji Ob osmih pojasnil vodja operative pri mejni policiji Robert More in dodal, da bo nadzor na mejnih prehodih ciljno usmerjen.

Mejni prehodi so razdeljeni na tri kategorije



1. kategorija: Veliki mejni prehodi za vse potnike iz EU in tretjih držav



Dvanajst cestnih in železniških mejnih prehodov s Hrvaško in dva mejna prehoda z Madžarsko, kjer bo policija izvajala stalen nadzor 24 ur na dan.



Na meji s Hrvaško bo tako policija stalno prisotna na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Dobova, Gruškovje, Zavrč, Petlišovci. Za prehajanje meje s Hrvaško je določenih sedem mejnih prehodov za mednarodni železniški promet, in sicer mejni prehod Rakitovec, Ilirska Bistrica, Metlika, Dobova, Rogatec, Središče ob Dravi in Lendava.



Za prehajanje meje z Madžarsko sta določena dva mejna prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet, in sicer Dolga vas in Pince (avtocesta) ter Hodoš, mejni prehod za mednarodni železniški promet.



2. kategorija: Mejni prehodi za državljane Slovenije in EU ter osebe, ki se lahko prosto gibljejo po EU



Dvanajst mejnih prehodov s Hrvaško in šest z Madžarsko, kjer bo policija izvajala občasno kontrolo. To pomeni, da ne bodo ustavili vsakega vozila, ampak le tista, za katera bodo presodili, da je to potrebno.



Občasni nadzor bo policija izvajala na mejnih prehodih Podgorje, Babno Polje, Vinica, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Ormož, Središče ob Dravi in Gibina.



Za prehajanje meje z Madžarsko je določenih šest mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet: Pince (lokalna cesta), Prosenjakovci, Hodoš, Kobilje, Čepinci in Martinje.



3. kategorija: Nekdanji maloobmejni prehodi za lokalno prebivalstvo



Mejni prehodi, namenjeni lokalnemu obmejnemu prebivalstvu. Znova bodo obudili odločbe za obmejne prebivalce, ki so imeli že v preteklosti dovolilnice in pravico do prehajanja meje na posebnih, maloobmejnih prehodih. To pravico bodo lahko znova uveljavljali z veljavnimi ali pretečenimi dokumenti ali če bodo na drug način dokazali, da so upravičeni do prehodov v okviru tega obmejnega prometa. Policija bo nadzor izvajala po potrebi, s patruljami oziroma z mobilnimi oblikami dela.

Na začasne mejne prehode razporedili od 500 do 600 policistov

Direktor uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Marko Gašperlin je zatrdil, da bo policija z uvedbo nadzora poskušala čim manj zagreniti življenje prebivalcem ob meji.

Tiste, ki se bodo znašli na napačnem mejnem prehodu, bo policija usmerila na prave, predvsem državljane tretjih držav. Med morebitnimi sankcijami, ki jih ima policija na voljo, je Gašperlin navedel opozorila, v določenih primerih pa tudi sankcije, skladne z zakonom o nadzoru državne meje.

Za ponovno vzpostavitev nadzora na mejah potrebujejo več kadra in tudi več opreme. Po besedah Moreta bo na začasne mejne prehode razporejenih približno od 500 do 600 policistov. Medtem ko je na meji s Hrvaško infrastruktura za izvajanje nadzora ustrezna, pa se bodo morali na meji z Madžarsko nekoliko prilagoditi. Tako kot v času epidemije covid-19 bodo tam postavili začasne šotore.

Kaj sledi, ko bo preteklo deset dni?

Evropska zakonodaja omogoča, da v primeru nepredvidljivih dogodkov država uvede začasen nadzor na notranjih mejah, kar je zaradi varnostne grožnje izkoristila tudi Slovenija. Ukrep velja deset dni z možnostjo podaljšanja do največ dveh mesecev.

"Sproti bomo ocenjevali razmere na terenu in ugotavljali učinek ponovnega nadzora in na podlagi tega po desetih dneh sprejeli odločitev za podaljšanje ali za morebitne druge ukrepe v smislu policijskega sodelovanja s sosednjimi državami," je za Radio Slovenija še povedal More in dodal, da je ena od obveznosti držav članic, da Evropski komisiji poročajo o učinkih uvedbe ponovnega nadzora na notranjih mejah.

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je sicer opozorila, da se je treba nadzoru na notranjih schengenskih mejah izogibati, saj ovira prost pretok ljudi.